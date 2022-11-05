منتخب بلجيكا مرشح دائم للفوز بكأس العالم.. فهل يفعلها في قطر؟ (فيديو)

بكتيبة مدججة بالنجوم على رأسهم كيفين دي بروين وروميل لوكاكو وإيدين هازارد يخوض المنتخب البلجيكي -الملقّب بالشياطين الحمر- منافسات كأس العالم قطر 2022.

ويعد المنتخب البلجيكي واحدًا من أبرز المنتخبات المرشحة للفوز باللقب.

ويفتتح المنتخب البلجيكي أولى مبارياته ضمن المجموعة السادسة بمواجهة كندا، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على ملعب أحمد بن علي.

وفي المباراة الثانية، سيواجه المنتخب المغربي، في 27 نوفمبر على ملعب الثمامة، بينما يعود إلى ملعب أحمد بن علي ليواجه كرواتيا في المباراة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، في 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

المزيد عن المنتخب البلجيكي في تقرير الزميل أحمد سعد: