“اعتزازا بوالدته”.. احتفال مميز لأحد ناشئي الزمالك المصري يحظى بإعجاب رواد منصات التواصل

خطف محمد محسن (11 عامًا) -أحد ناشئي نادي الزمالك المصري لكرة القدم- الأنظار عبر منصات التواصل، أمس الجمعة، بعد احتفاله بشكل مميز خلال مباراة فريقه، إذ رفع قميصه لتظهر صورة والدته المتوفاة، وكتب تحتها “في الجنة يا أمي”.

وقوبلت الصورة برواج واسع بين رواد المنصات، إذ تفاعل معها الآلاف وشاركوها عبر حساباتهم، مبدين إعجابهم بطريقة احتفال اللاعب المميزة، وتخليده لذكرى والدته.

وتوفيت والدة اللاعب الناشئ في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بعد يومين فقط من تحقيق حلم ابنها بانضمامه إلى نادي الزمالك، وفق وسائل إعلام مصرية.

ويلعب محمد ضمن فريق ناشئي الزمالك، وجاء احتفاله بعد أن سجل هدف فوز فريقه الوحيد في مباراة جمعته ونادي ورّاق الحضر، أمس الجمعة، وانتهت بفوز الزمالك.

ويقول محسن “مع كل مرة أسجل بها هدفًا، أرفع قميص الزمالك، وأهدي والدتي الهدف عشان تفرح”.

📸 | فريق البراعم لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2011 يفوز على نظيره وراق الحضر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما صباح اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري الجيزة. أحرز محمد محسن هدف الزمالك في المباراة. ⚽#Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/4rR46DBzaW — Zamalek Youth Teams (@ZSCYouth) November 4, 2022

وتفاعل ناشطون ومدونون بشكل لافت مع اللاعب الصغير، وطالبوه بمواصلة التألق وتكرار احتفاله وتوجيهه التحية إلى والدته.

ناشئ الزمالك محمد محسن يحتفل بهدفه بإبراز صورة والدته المتوفاة.. ربنا يرحم والدتك ويبارك فيك ❤️ pic.twitter.com/5ugpRvW0WM — Islamovic TM (@islamsaeed1907) November 4, 2022

احلى حاجة انهارده ربنا يرحمها يا حبيبى ❤️ https://t.co/l2Khgt1GjK — Salma Osama (@salmaosama1111) November 4, 2022

يارب يبقى احسن لاعب فى مصر عوضه يارب 🙏❤️ https://t.co/ebpDzVnCMI — لَـيـلى💌 (@NaShWaZzZ) November 4, 2022

وكتب أحد المدونين “أرجو من كل قلبي أن تصبح لاعبًا كبيرًا وتصل إلى الفريق الأول، وتستمر في الاحتفال ذاته”.