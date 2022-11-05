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“اعتزازا بوالدته”.. احتفال مميز لأحد ناشئي الزمالك المصري يحظى بإعجاب رواد منصات التواصل

اللاعب الناشئ محتفلا بوالدته المتوفاة
اللاعب الناشئ محتفلًا بوالدته المتوفاة (مواقع التواصل)
5/11/2022

خطف محمد محسن (11 عامًا) -أحد ناشئي نادي الزمالك المصري لكرة القدم- الأنظار عبر منصات التواصل، أمس الجمعة، بعد احتفاله بشكل مميز خلال مباراة فريقه، إذ رفع قميصه لتظهر صورة والدته المتوفاة، وكتب تحتها “في الجنة يا أمي”.

وقوبلت الصورة برواج واسع بين رواد المنصات، إذ تفاعل معها الآلاف وشاركوها عبر حساباتهم، مبدين إعجابهم بطريقة احتفال اللاعب المميزة، وتخليده لذكرى والدته.

وتوفيت والدة اللاعب الناشئ في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بعد يومين فقط من تحقيق حلم ابنها بانضمامه إلى نادي الزمالك، وفق وسائل إعلام مصرية.

 

ويلعب محمد ضمن فريق ناشئي الزمالك، وجاء احتفاله بعد أن سجل هدف فوز فريقه الوحيد في مباراة جمعته ونادي ورّاق الحضر، أمس الجمعة، وانتهت بفوز الزمالك.

ويقول محسن “مع كل مرة أسجل بها هدفًا، أرفع قميص الزمالك، وأهدي والدتي الهدف عشان تفرح”.

وتفاعل ناشطون ومدونون بشكل لافت مع اللاعب الصغير، وطالبوه بمواصلة التألق وتكرار احتفاله وتوجيهه التحية إلى والدته.

وكتب أحد المدونين “أرجو من كل قلبي أن تصبح لاعبًا كبيرًا وتصل إلى الفريق الأول، وتستمر في الاحتفال ذاته”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند