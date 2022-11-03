من بينهم بيليه وإيتو.. أصغر اللاعبين المشاركين في تاريخ كأس العالم

مع تبقي أيام قليلة على انطلاق بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 هناك أرقام حفلت بها النسخ السابقة من البطولة وما زالت صامدة حتى الآن، بالرغم من أن هناك بعض الأرقام قد كسرت في بعض النسخ الماضية.

فلا يزال لاعب منتخب أيرلندا الشمالية نورمان وايتسايد أصغر لاعب يشارك في كأس العالم والبرازيلي بيليه أصغر لاعب يسجل في المباراة النهائية ولاعب كوريا الشمالية لي تشانغ ميونغ أصغر حارس مرمى يلعب في المونديال.

ويعد نورمان وايتسايد مهاجم منتخب أيرلندا الشمالية أصغر لاعب يشارك في كأس العالم نسخة 1982 في إسبانيا، وهو يبلغ من العمر 17 عامًا و40 يومًا فقط، حيث كسر رقم البرازيلي بيليه الذي لم يتجاوز هو الآخر سن الثامنة عشرة عندما شارك لأول مرة في مونديال 1958.

وحطم وايتسايد الرقم القياسي لأصغر اللاعبين مشاركة في المباراة الأولى لبلاده في البطولة رغم أنه لم يستطع الاحتفال بهذا الإنجاز بهدف، ولكن بدلًا من ذلك، أصبح أيضًا أصغر لاعب يحصل على بطاقة صفراء في تاريخ المونديال.

ويعد لاعب باراغواي خاينتو فيلالبا أصغر لاعب كان ضمن تشكيلة منتخب بلاده عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا و293 يومًا عند انطلاق البطولة الأولى عام 1930، لكنه بقي احتياطيًا ولم يخض أي مباراة.

بدوره، شارك صامويل إيتو، نجم منتخب الكاميرون السابق، مع منتخب بلاده في كأس العالم 1998 بفرنسا وهو يبلغ من العمر 17 عامًا و3 أشهر و7 أيام.

وخسر إيتو المواجهة الافتتاحية لمنتخب بلاده أمام منتخب إيطاليا بثلاثية نظيفة في دور المجموعات.

ويعد فيمي أوبابونمي واحدًا من أصغر اللاعبين الذين سجلوا حضورهم في قائمة منتخب نيجيريا بكأس العالم 2002 الذي أقيم في كوريا الجنوبية واليابان، حيث شارك في مباراة إنجلترا في دور المجموعات بعمر 17 عامًا و3 أشهر و9 أيام، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، واعتزل اللاعب دوليًا عام 2006.

كما شارك لاعب الكاميرون سالومون أوليمبي في كأس العالم بفرنسا 1998 وهو بعمر 17 عامًا و6 أشهر و3 أيام، وذلك في المباراة التي تعادل فيها منتخب بلاده مع النمسا بهدف لمثله، حيث دخل المباراة بديلًا لزميله صامويل إيبوا، واعتزل اللاعب دوليًا عام 2007.

أما المشاركة الأولى للأسطورة البرازيلية بيليه، فقد كانت في كأس العالم 1958 في السويد، وهو يبلغ من العمر 17 عامًا و7 أشهر و23 يومًا، وأصبح أصغر لاعب يسجل هدفًا بالمونديال وهو بعمر 17 عامًا و239 يومًا وكان الهدف في مرمى ويلز.

كما شارك بيليه في فوز منتخب بلاده على الاتحاد السوفيتي آنذاك بهدفين دون رد، كما أصبح بيليه حينها أصغر لاعب يسجل 3 أهداف (هاتريك)، وذلك في فوز البرازيل بخمسة أهداف مقابل هدفين على حساب منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي وهو بعمر 17 عامًا و244 يومًا، وتوّج باللقب العالمي على حساب السويد بالنتيجة ذاتها خمسة أهداف مقابل هدفين، وبات أصغر لاعب يشارك ويسجل في المباراة النهائية وهو بعمر 17 عامًا و249 يومًا.

أما حارس منتخب كوريا الشمالية لي تشانغ ميونغ فيعد أصغر حارس مرمى يلعب بالمونديال حين شارك في نسخة مونديال 1966، وكان يبلغ من العمر 19 عامًا و191 يومًا.