بيكيه يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا ويخوض آخر مباراة له السبت

أعلن جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم اعتزاله اللعب في سن الخامسة والثلاثين، قائلًا إنه سيخوض السبت المقبل آخر مباراة له على ملعب كامب نو.

وقال بيكيه في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل: “لقد وصلت رحلتي إلى محطتها الأخيرة”.

وأضاف: “قلت دائمًا إنني لن ألعب لأي فريق آخر بعد برشلونة.. ستكون مباراة السبت الأخيرة لي في كامب نو”.

وسيواجه برشلونة ضيفه ألميريا، بعد غد السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وسيعتزل بيكيه بعد مباراة برشلونة خارج أرضه في الأسبوع التالي قبل أن تتوقف بطولة الدوري الإسباني لأسابيع عدة بسبب كأس العالم.

وأعلن بيكيه عام 2018 اعتزاله اللعب مع منتخب إسبانيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن اللاعب كان يرتبط بعقد مع برشلونة حتى 2024 لكنه سيتنازل عن راتب سنة ونصف.

وسيساعد قرار بيكيه برشلونة من الناحية المالية لأنه من بين أعلى اللاعبين أجرا في النادي.

ووجه برشلونة الشكر لبيكيه، خريج أكاديمية الشباب، قائلا إنه سيبقى بيته دائما.

Barça will always be your home. We will miss you 🥺 pic.twitter.com/sjnx3gherE

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 3, 2022