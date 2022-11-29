مونديال قطر.. البرتغال ثالث المتأهلين إلى دور الـ16 بعد تخطي عقبة أوروغواي

تأهل المنتخب البرتغالي إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، بعد فوزه بثنائية نظيفة، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة.

وبهذا الفوز، تصبح البرتغال ثالث فريق بعد فرنسا والبرازيل يتأهل إلى دور الستة عشر في كأس العالم لكرة القدم.

وسيطر الفريق الأوربي على المباراة قبل أن تدخل تمريرة عرضية من فرنانديز في الدقيقة 54 مرمى سيرغيو روشيت حارس أوروغواي الذي انطلق إلى نقطة الجزاء حيث ارتقى كريستيانو رونالدو لتسديد الكرة برأسه واحتفل بالهدف في البداية.

وسجّل فرنانديز الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد احتساب ركلة جزاء بسبب لمسة يد عقب مراجعة تقنية الفيديو.

مغامرة كريستيانو رونالدو ورفاقه مستمرة 🤩 المنتخب البرتغالي إلى الدور القادم 🇵🇹✅#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 pic.twitter.com/MQDz3p1V9u — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 28, 2022

وتجمّد رصيد منتخب أوروغواي عند نقطة واحدة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف كوريا الجنوبية، بينما يحتل منتخب غانا المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط.

ويتعين على أوروغواي الفوز على غانا في مباراتها الأخيرة بالمجموعة للحصول على فرصة للتأهل إلى الدور التالي.

نهاية المباراة بفوز البرتغال على أوروجواي بهدفين نظيفين عن طريق برونو فيرنانديز 🇵🇹🇺🇾 البرتغال إلى الدور القادم ✅#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 28, 2022

ويختتم المنتخب البرتغالي مبارياته بدور المجموعات بمواجهة كوريا الجنوبية، الجمعة المقبلة، بينما يلعب منتخب أوروغواي مع نظيره الغاني في اليوم نفسه.