مونديال قطر.. غانا تقتنص ثلاث نقاط من كوريا الجنوبية في مباراة مثيرة

أحرز محمد قدوس هدفين ليهدي غانا انتصارا مثيرا 3-2 على كوريا الجنوبية، الاثنين، بالمجموعة الثامنة في كأس العالم فيفا قطر 2022، ويحافظ على آمال بلاده في بلوغ الدور الثاني.

وتقدمت غانا 2-صفر في الشوط الأول، لكنها سمحت لكوريا الجنوبية بالعودة عندما سجّل تشو جو-سونج هدفين في غضون ثلاث دقائق بالشوط الثاني، ثم أحرز قدوس هدف الفوز للمنتخب الأفريقي.

وبات رصيد غانا -خسرت بصعوبة 3-2 أمام البرتغال في الجولة الافتتاحية- ثلاث نقاط مقابل نقطة وحيدة لكوريا من أول جولتين، وتلعب البرتغال مع أوروغواي في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ممتعة لكن الثلاث نقاط من نصيب غانا في النهاية 🇬🇭🔥#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 28, 2022

وتقدمت غانا بهدف محمد ساليسو من مدى قريب بعدما فشلت كوريا الجنوبية في تشتيت ركلة حرة بالدقيقة 24، وأضاف قدوس الهدف الثاني بضربة رأس بعد عشر دقائق لتصبح النتيجة 2-صفر.

وجاء الهدفان بعد تمريرتين متقنتين من جوردان أيو الذي عاد إلى التشكيلة الأساسية بعدما اعتمدت غانا على اللعب بنزعة هجومية أكبر من مباراتها أمام البرتغال.

ونفّذ أيو ركلة حرة تسببت في ارتباك بمنطقة جزاء الكوريين، واستثمر ساليسو الموقف وهز الشباك، وتوقف اللعب حتى يتأكد الحكم الإنجليزي أنتوني تيلور من صحة الهدف بواسطة حكم الفيديو.

وأرسل أيو تمريرة أخرى متقنة داخل المنطقة، وقابلها قدوس مباشرة بضربة رأس قوية من مدى قريب ليسجل الهدف الثاني.

انتفاضة كورية

تحسّن أداء كوريا بعد إجراء تغييرين هجوميين، ولم يكن لي كانج-إن قد استغرق إلا دقيقة واحدة قبل أن يرسل كرة عرضية حوّلها تشو إلى هدف بضربة رأس في الدقيقة 58.

وبعد دقائق، أرسل كيم جين-سو كرة عرضية أخرى خدعت الحارس لورنس أتي-زيجي المتقدم عن مرماه، ووصلت إلى تشو الذي سجّل من مدى قريب مرة أخرى بضربة رأس وسط احتفال صاخب لمشجعي كوريا.

وأرسل جيديون منساه كرة عرضية من الجانب الأيسر، وفشل إنياكي وليامز مهاجم غانا في مقابلتها لتصل إلى زميله قدوس، الذي سدد بقدمه اليسرى لتستقر الكرة داخل شباك الحارس كيم.

وقال قدوس “لقد ظهرنا بالعقلية نفسها اليوم مثلما حدث أمام البرتغال. أدى اللاعبون عملا رائعا اليوم، وفزنا بالنقاط الثلاث”.

وتألق أتي-زيجي حارس غانا في إبعاد ركلة حرة نفذها البديل لي، وقبل أن يتدخل الدفاع لتشتيت تسديدة كيم جين-سو.

وضغطت كوريا الجنوبية بعد احتساب عشر دقائق وقتًا بدل الضائع، وسط دفاع من غانا، لكن في النهاية لم تتغير النتيجة مرة أخرى.

وتعرّض الحكم لحصار بعد صافرة النهاية حيث أنهى المباراة قبل أن تنفذ كوريا ركلة ركنية، واحتج المدرب باولو بينتو بشكل عنيف، مما كلفه بطاقة حمراء.

والجمعة، يختتم منتخب كوريا الجنوبية -الساعي لاجتياز مرحلة المجموعات في كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه خلال مشاركاته الـ11 في المونديال- لقاءاته في البطولة بمواجهة منتخب البرتغال.