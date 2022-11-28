مونديال قطر.. تسديدة كاسيميرو تحجز بطاقة تأهل البرازيل إلى دور الـ16

أحرز لاعب وسط منتخب البرازيل كاسيميرو هدفا بتسديدة هائلة قرب النهاية ليهدي بلاده الفوز على سويسرا بهدف دون رد، الاثنين، والتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم لكرة القدم.

وبدا أن المباراة قد تنتهي بالتعادل دون أهداف، قبل أن يهز كاسيميرو الشباك بتسديدة قوية قبل نهاية الوقت الأصلي بسبع دقائق في استاد 974.

وجمعت البرازيل -التي افتقدت نجمها البارز نيمار بسبب الإصابة- ست نقاط من أول جولتين في صدارة المجموعة السابعة، وضمنت التأهل قبل خوض الجولة الأخيرة أمام الكاميرون.

المتعة البرازيلية مستمرة معنا 🤩 البطل التاريخي لـ #كأس_العالم_FIFA يتأهل للدور القادم 🇧🇷 pic.twitter.com/0ZPHB7fteD — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 28, 2022

وتأثرت القوة الهجومية للبرازيل بغياب نيمار، ولم تهدّد تقريبًا مرمى سويسرا قبل هدف كاسيميرو، باستثناء هدف من فينيسيوس جونيور ألغاه الحكم بسبب التسلل بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد.

ولدى المنتخب السويسري -صاحب المركز الثاني- ثلاث نقاط مقابل نقطة وحيدة لكل من الكاميرون وصربيا بعد تعادلهما 3-3 في وقت سابق اليوم، وسيتحدد المنتخب الثاني المتأهل في الجولة الأخيرة.

ويلتقي المنتخب البرازيلي في ختام دور المجموعات مع نظيره الكاميروني، الجمعة المقبلة، بينما يلعب المنتخب السويسري مع نظيره الصربي في اليوم ذاته.

وتألق الدفاع السويسري وأبعد أكثر من هجمة خطيرة للمنتخب البرازيلي، ولجأ المدرب تيتي إلى دكة البدلاء ليقوم بإدخال كل من أنتوني وجابرييل خيسوس بدلا من رافينيا وريتشارلسون على الترتيب.