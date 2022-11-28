لويس إنريكي مدرب إسبانيا: مونديال قطر رائع والملاعب فريدة وموقع إقامتنا جميل

أشاد لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني بكافة الأمور الخاصة بتنظيم بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، وأثنى على مقر إقامة منتخب بلاده في جامعة قطر.

وقال إنريكي، في المؤتمر الصحفي الرسمي عقب مباراة بلاده مع ألمانيا: “رغم كل الأمور التي قيلت عن كأس العالم في قطر، لكننا نرى أن الأمور تسير بشكل إيجابي للغاية، فهي بطولة رائعة والملاعب فريدة من نوعها في كل شيء”.

وتابع “يسعدنا أن نكون هنا في هذه البطولة، ونشعر براحة كبيرة، فموقع إقامتنا في جامعة قطر جميل للغاية، والجميع مسرور بهذا الموقع”.

وعن مباراة إسبانيا التي انتهت بالتعادل ١-١ مع ألمانيا، أوضح إنريكي أنه انتابه شعور غريب بعد هدف ألمانيا، حيث كانت لحظة حزينة بالنسبة له، في ظل فقد فرصة التأهل إلى الدور الثاني قبل دقائق معدودة من نهاية المباراة، معتبرا أن تحقيق الفوز كان الأفضل في ظل خروج اللاعبين بخيبة أمل من عدم المحافظة عليه.

وقال إنريكي إن التعادل نتيجة عادلة خاصة أن ألمانيا من أفضل المنتخبات العالمية وتحتل المرتبة الرابعة عالميا، فضلا عن أنها عادت بقوة في الجزء الأخير من المباراة وأوجدت العديد من الفرص.

وأوضح مدرب إسبانيا أنه سيسعى إلى تخطي موضوع إصابات بعض اللاعبين بالتدريب، خاصة في ظل ضغط المباريات واللعب كل ثلاثة أيام، مشيرا إلى أنه سيستعد بقوة لمواجهة اليابان من أجل تحقيق الفوز والمحافظة على صدارة المجموعة.

وأشاد إنريكي بجميع لاعبي المنتخب الإسباني، ووصفهم بأنهم نموذج يحتذى به في خدمة وطنهم، منتقدا الحملات الإعلامية بضرورة استبعاد اللاعبين الكبار أمثال جوردي ألبا وسيرغيو بوسكيتش، وقال: الأول قدم أداء رائعا، وساهم في الهدف، والثاني سأقنعه بالاستمرار حتى المونديال المقبل، لأن وجوده في خط الوسط مهم للغاية.