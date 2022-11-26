وزير الرياضة السعودي يواسي عبد الإله المالكي بعد خطئه في مباراة بولندا (فيديو)

تداول رواد المنصات مقطعًا مصوّرًا لوزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل وهو يواسي لاعبي منتخب بلاده في غرفة ملابس، اليوم السبت، بعد الخسارة أمام بولندا.

وظهر الفيصل خلال المقطع جالسًا مع عبد الإله المالكي الذي تسبّب في الهدف الثاني، وظهر متأثرًا بشدة من الخطأ.

وقال الوزير مواسيًا مدافع الأخضر “انتهت انتهت”، وغرّد على تويتر “خيرها في غيرها يا أبطال، قدّمتم أداءً متميزًا”.

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"ارفع راسك يا عبدالإله" 🇸🇦 سمو وزير الرياضة @AbdulazizTF

وحديث مع لاعب المنتخب السعودي عبدالإله المالكي بعد مباراة #السعودية_بولندا الثقة كبيرة، وكبيرة جدًا 💚 pic.twitter.com/84jqzM8AK4 — بدر الحمد (@BaderAlHamad5) November 26, 2022

"ارفع راسك يا عبد الإله" 🇸🇦

وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يحفز عبدالإله المالكي بعد نهاية المباراة .

لازالت الحكاية لم تنتهي ، و مازالت الآمال موجودة ، ولا زالت الجماهير العربية فخورة بيكم يا شباب ، و برافو وزير الرياضة على الرسالة الايجابية ❤ pic.twitter.com/MMWSHAiMEL — Mamdouh NasrAllah (@MamdouhNasrAllh) November 26, 2022

وحسم ليفاندوفسكي فوز بولندا عندما استغل خطأ المالكي في استلام الكرة وسددها من أسفل الحارس السعودي محمد العويس.

وخسر المنتخب السعودي أمام بولندا بهدفين نظيفين بملعب المدينة التعليمية في ثاني لقاءات المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم، لكنْ ما زالت فرصته في الصعود قائمة إذا فاز على المكسيك في المباراة الأخيرة.

ودفعت السعودية ثمن إهدار الفرص وأقربها من ركلة جزاء أضاعها سالم الدوسري، رغم سيطرتها على المباراة بمؤازرة جمهورها الذي ملأ أغلب المدرجات.

خيرها في غيرها يا أبطال..

قدمتم أداء متميز

ثقتنا فيكم كبيرة

ومعوضين خير بإذن الله 🙏🏻🇸🇦.. #قطر2022 #معاك_يالأخضر pic.twitter.com/3aRm0lpkLP — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) November 26, 2022

ورفعت بولندا، التي تعادلت بدون أهداف مع المكسيك في المباراة الأولى، رصيدها إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة متفوقة بنقطة واحدة على السعودية التي حققت إحدى كبرى المفاجآت في تاريخ كأس العالم بالفوز 2-1 على الأرجنتين في الجولة الافتتاحية.

وزير الرياضة

الأمير عبد العزيز بن تركي

يواسي الصقر عبد الإله المالكي💚 pic.twitter.com/J5oQo69Jb7 — R_ajaa (@Rorootweets) November 26, 2022