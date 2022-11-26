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وزير الرياضة السعودي يواسي عبد الإله المالكي بعد خطئه في مباراة بولندا (فيديو)

وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل
وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل (مواقع التواصل)
26/11/2022-|آخر تحديث: 26/11/202211:48 PM (مكة المكرمة)

تداول رواد المنصات مقطعًا مصوّرًا لوزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل وهو يواسي لاعبي منتخب بلاده في غرفة ملابس، اليوم السبت، بعد الخسارة أمام بولندا.

وظهر الفيصل خلال المقطع جالسًا مع عبد الإله المالكي الذي تسبّب في الهدف الثاني، وظهر متأثرًا بشدة من الخطأ.

وقال الوزير مواسيًا مدافع الأخضر “انتهت انتهت”، وغرّد على تويتر “خيرها في غيرها يا أبطال، قدّمتم أداءً متميزًا”.

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وحسم ليفاندوفسكي فوز بولندا عندما استغل خطأ المالكي في استلام الكرة وسددها من أسفل الحارس السعودي محمد العويس.

وخسر المنتخب السعودي أمام بولندا بهدفين نظيفين بملعب المدينة التعليمية في ثاني لقاءات المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم، لكنْ ما زالت فرصته في الصعود قائمة إذا فاز على المكسيك في المباراة الأخيرة.

ودفعت السعودية ثمن إهدار الفرص وأقربها من ركلة جزاء أضاعها سالم الدوسري، رغم سيطرتها على المباراة بمؤازرة جمهورها الذي ملأ أغلب المدرجات.

ورفعت بولندا، التي تعادلت بدون أهداف مع المكسيك في المباراة الأولى، رصيدها إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة متفوقة بنقطة واحدة على السعودية التي حققت إحدى كبرى المفاجآت في تاريخ كأس العالم بالفوز 2-1 على الأرجنتين في الجولة الافتتاحية.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل