تونس تخسر من أستراليا وتتعقد مهمة التأهل لدور 16

خسرت تونس 1-صفر من أستراليا بمباراة قليلة الفرص في استاد الجنوب لتتعقد مهمة التأهل لدور 16 لأول مرة بتاريخها في كأس العالم لكرة القدم اليوم السبت.

سجل المهاجم ميتشل ديوك هدف اللقاء الوحيد من ضربة رأس في الدقيقة 23 مستغلا إحدى الفرص النادرة على مرمى الحارس أيمن دحمان، ليمنح أستراليا أول فوز بالبطولة منذ 2010.

وجمعت تونس نقطة واحدة من مباراتين بعد تعادل ملحمي مع الدنمرك في الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة، لكن بدا أنها تعاني اليوم من الإرهاق أمام أستراليا القوية بدنيا، وغابت الحلول الهجومية لفريق المدرب جلال القادري.

وتملك أستراليا الآن ثلاث نقاط مثل فرنسا التي تفوقت عليها 4-1 في الجولة الأولى، وتلتقي حاملة اللقب مع الدنمرك في وقت لاحق اليوم.

وستلعب تونس مع فرنسا في الجولة الأخيرة الحاسمة.

بدت تونس متحفظة في البداية أمام نحو 42 ألف مشجع، معظمهم من أنصار المنتخب العربي، وتركت الاستحواذ لأستراليا غير الفعالة هجوميا.

وكانت أقرب محاولة لتونس قبل الهدف حين تسلم القائد يوسف المساكني تمريرة عصام الجبالي بالدقيقة 19 لكنه تعثر على بعد خطوات من المرمى.

وكان يمكن للمساكني انتزاع التعادل قبل نهاية الشوط الأول لكنه سدد بجوار المرمى.

وحاول القادري إنعاش خط الوسط والهجوم بنزول فرجاني ساسي ووهبي الخزري، لكن الفريق ظل عاجزا عن الابتكار، وتصدى الحارس مات رايان لمحاولتين متتاليتين من المساكني.

وسدد الخزري كرة منخفضة أمسكها رايان قبل النهاية ليضمن الانتصار لأستراليا بعد انتظار 12 عاما في كأس العالم.