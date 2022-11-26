تشكيلة تونس وأستراليا لمباراتهما في كأس العالم قطر 2022
26/11/2022-|آخر تحديث: 26/11/202212:59 PM (مكة المكرمة)
يلتقي منتخبا تونس وأستراليا اليوم السبت على ملعب الجنوب في مدينة الوكرة ضمن إطار مباراتهما في المجموعة الرابعة في كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
فيما يلي تشكيلة مباراة تونس وأستراليا بالمجموعة الرابعة في كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.
تونس
أيمن دحمان – علي عبدي – منتصر الطالبي – ياسين مرياح – ديلان برون – محمد دراجر – عيسى ليدوني – إلياس السخيري – نعيم السليتي – يوسف المساكني (القائد) عصام الجبالي.
أستراليا
مات رايان – هاري سوتار – كاي رولز – فران كاراتشيتش – عزيز بهيتش – آرون موي – جاكسون إرفاين – رايلي ماكجري – كريج جودوين – ماثيو ليكي – ميتشل ديوك.
المصدر : رويترز