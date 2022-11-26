بثنائية مبابي في شباك الدنمارك.. فرنسا أول المتأهلين لدور الـ16 في مونديال قطر

ضمِن المنتخب الفرنسي مقعده في دور الستة عشر ببطولة كأس العالم لكرة القدم، عقب فوزه على نظيره الدنماركي بهدفين مقابل هدف، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة للمونديال.

وأحرز كيليان مبابي هدفي المباراة بعد شوط أول بلا أهداف، شهد سيطرة من جانب حامل اللقب دون أن يهز الشباك، وأرسل تيو هرنانديز كرة عرضية منخفضة قابلها مبابي بتسديدة اصطدمت بأندرياس كريستنسن وأبدلت اتجاهها إلى الشباك في الدقيقة 61.

وأدركت الدنمارك التعادل بعد 7 دقائق عن طريق كريستنسن بضربة رأس قوية من مدى قريب في شباك الحارس هوجو لوريس.

وحسم مبابي النتيجة لصالح فرنسا في الدقيقة 86 بعد أن قابل تمريرة عرضية من أنطوان جريزمان ليسجل من مدى قريب باستخدام فخذه.

وتتصدر فرنسا المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط عن أستراليا التي فازت 1-صفر على تونس في وقت سابق اليوم، بينما لدى الدنمارك وتونس نقطة واحدة.

والأربعاء، تلعب الدنمارك ضد أستراليا، بينما تلتقي تونس مع فرنسا في اليوم نفسه.