مونديال قطر.. البرازيل تبدأ مشوارها بالفوز على صربيا وتتصدر المجموعة

استهل المنتخب البرازيلي لكرة القدم مشواره في بطولة كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022″، الخميس، بفوز مستحق على نظيره الصربي بهدفين مقابل لا شيء، خلال المباراة التي جمعتهما في ملعب لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة.

بدأ المنتخب البرازيلي المباراة مهاجمًا وحاول اختراق دفاع صربيا معتمدًا على سرعة فينيسيوس جونيور ورافينيا، إلى جانب تحركات نيمار المزعجة في العمق.

بالمقابل، توقع منتخب صربيا البداية البرازيلية وأخذ وضعية الدفاع التي أجبرت (السيليساو) على التوجه إلى الحلول الفردية والتسديد من بعيد، دون تشكيل الخطورة اللازمة لهزّ شباك العملاق سيرجي ميلينكوفيتش.

وسجل البرازيلي ريتشارليسون هدفين من بينهما تسديدة رائعة بضربة خلفية من الوضع طائرًا ليدفع مساعي بلاده نحو الفوز بلقب كأس العالم لكرة القدم للمرة السادسة نحو بداية مثالية.

وقاد ريتشارليسون خط هجوم رباعيًا مخيفًا، وهزّ الشباك في الدقيقة 62 بعد أن تصدى الحارس الصربي سيرغي ميلينكوفيتش لتسديدة غيّرت مسارها من فينيسيوس جونيور بعد أداء رائع من نيمار.

بهذا الفوز، تصدرت البرازيل ترتيب المجموعة بـ3 نقاط، متقدمة بفارق الأهداف على سويسرا التي تغلبت على الكاميرون بهدفٍ دون مقابل.