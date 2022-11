البرازيل تعلن مدة غياب نيمار عن مباريات مونديال قطر

تأكد غياب نيمار، نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم، عن مباراة منتخب بلاده المقبلة أمام سويسرا المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في قطر بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها في مباراة صربيا.

وقال طبيب المنتخب البرازيلي رودريجو لاسمار للصحفيين “خضع نيمار ودانيلو لفحص بالرنين المغناطيسي بعد ظهر الجمعة ووجدنا تمزقًا في أربطة الكاحل”.

وأضاف “سيغيبان بالتأكيد عن المباراة القادمة وسنتحلى بالحذر حيث سيخضع اللاعبان لبرنامج علاجي لتجهيزهما للعب ثانية في كأس العالم”.

وأكد مصدر مقرب من منتخب البرازيل لوكالة رويترز، الجمعة، أن الثنائي نيمار ودانيلو سيغيبان عن المباراتين المتبقيتين في دور المجموعات وليس فقط مباراة واحدة.

وتتصدر البرازيل المجموعة السابعة وستواجه سويسرا والكاميرون، دون لاعبها الأكثر شهرة نيمار والظهير دانيلو.

