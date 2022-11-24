مونديال قطر.. البرتغال تفوز على غانا ورونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا

تجاهل كريستيانو رونالدو -قائد البرتغال- انفصاله المرير عن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ليحقق رقمًا قياسيًا آخر، اليوم الخميس، بعد أن أصبح أول لاعب يسجل في 5 بطولات لكأس العالم لكرة القدم، وذلك من ركلة جزاء ليقود منتخب بلاده للانتصار 3-2 على غانا في مباراة شابها التوتر في نهايتها.

وأصبح رونالدو أول لاعب في التاريخ ينجح في تسجيل أهداف خلال 5 نسخ متتالية من بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وسجّل رونالدو هدف السبق لمنتخب البرتغال في شباك غانا من ضربة جزاء في الدقيقة 65 من مباراة الفريقين بالجولة الأولى من المجموعة الثامنة لمونديال قطر.

ولم يشهد الشوط الأول من مباراة الفريقين ضمن المجموعة الثامنة أي شيء يذكر باستثناء فرصتين لرونالدو، لكن اللقاء بات في غاية الحيوية والإثارة بعد الاستراحة، إذ بدا أن البرتغال استهلت مشوارها في البطولة متأخرًا.





ونجح رونالدو في هز الشباك خلال 5 نسخ متتالية بكأس العالم منذ أن افتتح سجله التهديفي في نسخة 2006 بتسجيله هدفًا في شباك إيران في دور المجموعات.

وأحرز رونالدو هدفًا واحدًا في مونديال جنوب أفريقيا 2010، ثم سجّل هدفًا أيضًا في مونديال البرازيل 2014 قبل أن يتوهج في مونديال روسيا 2018 ويحرز 4 أهداف.

وبذلك، عزّز النجم البرتغالي رقمه القياسي بصفته الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي، بتسجيله الهدف رقم 118 في مسيرته الدولية.