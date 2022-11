بالأرقام.. الفيفا يكشف عن مشاهدات قياسية لمونديال قطر عبر العالم

كشفت بيانات مؤسسة (إيه. جي. إف) المختصة بقياس ومتابعة أعداد الجماهير أن 9.2 ملايين مشجع في ألمانيا شاهدوا مباراة منتخب ألمانيا ضد نظيره الياباني، أمس الأربعاء، ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، وذلك عبر شبكة (إيه. أر. دي) المحلية.

وفي هذه المباراة فجّرت اليابان مفاجأة مدوّية بالفوز 2-1 على أبطال العالم أربع مرات.

وأقيمت مباراة أمس في الثانية ظهرًا بالتوقيت الألماني المحلي عندما كان معظم الناس في العمل.

وأظهرت الأرقام الأولية للمباراة الافتتاحية لمونديال قطر زيادة في أعداد المشاهدين، مقارنة بالمباراة الافتتاحية لمونديال روسيا قبل 4 أعوام.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان، اليوم الخميس، أن حوالي 3 ملايين و300 ألف مشاهد في الإكوادور تابعوا المباراة الافتتاحية للمونديال أمام قطر، الأحد الماضي، ووصل العدد في الذروة إلى 3.6 ملايين شخص.

ويشكل هذا زيادة بنسبة 109% في أعداد المشاهدين للمباراة الافتتاحية في الإكوادور مقارنة بنسب المشاهدة في النسختين السابقتين من كأس العالم، علمًا بأن الإكوادور لم تشارك في مونديال روسيا.

وفي البرازيل، فإن 50% من المشاهدين لشاشة التلفاز خلال وقت المباراة، كانوا يتابعون محطة (تي. في. جلوبو) لمشاهدة المباراة.

