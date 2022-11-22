مدرب منتخب مصر السابق: تغييرات كيروش أضرت بأداء المنتخب الإيراني (فيديو)

قال مدرب منتخب مصر السابق الكابتن حمادة صدقي إن تغييرات المدرب كارلوس كيروش أضرت بطريقة لعب المنتخب الإيراني، وأثّرت سلبًا في أدائه.

وأضاف في حديثه للجزيرة مباشر “استعان به الإيرانيون تأسيسًا على إنجازه معهم في 2014 و2018، لكنه حاليًا وبعد تغيير طريقة أدائه اهتز المستوى، وأصبح المنتخب أقل مما كان عليه”.

وتابع “أدى المنتخب الإنجليزي مباراة رائعة، هي انعكاس لقوة الدوري المحلي في إنجلترا، وأجواء كأس العالم تختلف عن غيرها في عالم كرة القدم، إنها (كرنفال) كبير ينتظر الجميع أن يتابعه بلهفة”، وفق تعبيره.

والاثنين، أمطر المنتخب الإنجليزي شباك نظيره الإيراني بستة أهداف مقابل هدفين، وهي أكبر نتيجة في بطولة كأس العالم (فيفا قطر 2022) حتى الآن.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات إنجلترا وإيران والولايات المتحدة وويلز.

وفي المجموعة ذاتها، انتهى لقاء الولايات المتحدة وويلز بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، مساء الاثنين، على ملعب أحمد بن علي.

وشهد ثاني أيام المونديال لقاء السنغال وهولندا ضمن المجموعة الأولى، وانتهت المباراة بفوز هولندا بهدفين نظيفين، ليصبح في جعبة هولندا والإكوادور 3 نقاط لكل منهما، ولم تحقق السنغال والعنابي (صاحب الأرض) أي نقطة حتى الآن.

واليوم الثلاثاء، يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الأرجنتيني بملعب لوسيل في الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، ثم تواجه تونس الدنمارك في الرابعة مساء بملعب المدينة التعليمية، وبعد ثلاث ساعات يلتقي منتخب المكسيك نظيره البولندي على ملعب 974، وتُختتم مباريات اليوم الثالث من البطولة بلقاء يجمع منتخبي فرنسا وأستراليا بملعب الجنوب في العاشرة مساء.