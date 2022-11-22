بعد انتقادات للنادي.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل رونالدو “بشكل فوري”

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم أن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيرحل بشكل فوري عن صفوف الفريق بموجب اتفاق متبادل بين الجانبين، في نهاية مريرة لفترته الثانية في ملعب أولد ترافورد بعد أن قال إنه شعر بالخيانة من قِبل النادي.

وقال يونايتد في بيان “سيغادر رونالدو النادي فورا بالتراضي. يتوجه النادي بالشكر لرونالدو على إسهاماته الهائلة خلال فترتين في أولد ترافورد، حيث سجل 145 هدفا في 346 مباراة، ويتمنى له ولأسرته التوفيق في المستقبل”.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect. The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022

وتسببت مقابلة مثيرة مع الصحفي بيرس مورغان في محطة (توك تي في) هذا الشهر، قال فيها رونالدو إنه لا يحترم المدرب إريك تن هاج، في توتر شديد في علاقته بالنادي الذي انضم إليه في أغسطس/آب 2021 بعد فوزه بـ8 ألقاب كبيرة معه من 2003 إلى 2009.

وقال يونايتد، الأسبوع الماضي، إنه سيتعامل مع تصريحات رونالدو فقط بعد التأكد من الحقائق كاملة، وأضاف بعدها أنه اتخذ “خطوات مناسبة” ردا على ذلك.

وأضاف النادي في بيانه “يظل تركيز الجميع في يونايتد على مواصلة تقدّم الفريق تحت قيادة تن هاج، والعمل معا لتحقيق النجاح على أرض الملعب”.





والشهر الماضي، قال تن هاغ إن رونالدو رفض اللعب بديلا أمام غريمه توتنهام هوتسبير عندما توجه المهاجم إلى النفق قبل بضع دقائق من نهاية المباراة بعد وضعه على مقاعد البدلاء.

ولم يكن رونالدو (37 عاما) ضمن الفريق الذي واجه تشيلسي السبت التالي، قبل العودة إلى التشكيلة.

وقال رونالدو في وقت لاحق إنه يأسف لرحيله مبكرا أمام توتنهام، لكنه أضاف أن قراره بالانسحاب جاء لأنه شعر “بالاستفزاز” من تن هاغ.

وقال رونالدو في بيان إنه يحب النادي والجماهير، وأضاف “لن يتغير ذلك أبدا”.

وتابع “ومع ذلك، يبدو أن هذا هو الوقت المناسب بالنسبة لي للبحث عن تحدٍّ جديد. أتمنى للفريق كل النجاح في الفترة المتبقية من الموسم وفي المستقبل”.