بعد انتقادات للنادي.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل رونالدو “بشكل فوري”

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم أن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيرحل بشكل فوري عن صفوف الفريق بموجب اتفاق متبادل بين الجانبين، في نهاية مريرة لفترته الثانية في ملعب أولد ترافورد بعد أن قال إنه شعر بالخيانة من قِبل النادي.

وقال يونايتد في بيان “سيغادر رونالدو النادي فورا بالتراضي. يتوجه النادي بالشكر لرونالدو على إسهاماته الهائلة خلال فترتين في أولد ترافورد، حيث سجل 145 هدفا في 346 مباراة، ويتمنى له ولأسرته التوفيق في المستقبل”.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.

The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022