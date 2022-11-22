بأمر ملكي.. إجازة رسمية للموظفين والطلاب بعد فوز السعودية على الأرجنتين

وجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بأن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في قطاعات الدولة والطلاب في كل مراحل التعليم، بعد فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني 2-1 في أول مباراة بمشواره في كأس العالم في قطر.

وجاء التوجيه الملكي، الثلاثاء، بعد أن حصد الأخضر السعودي أول 3 نقاط في مجموعته إثر فوزه على الأرجنتين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “خادم الحرمين الشريفين يوجه أن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية”.

#خادم_الحرمين_الشريفين يوجه أن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية.#واس pic.twitter.com/yRdz7mEojN — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 22, 2022

وخرجت الجماهير السعودية في الشوارع احتفالا وابتهاجا بهذه المفاجأة، مع تدفق التهاني من كبار المسؤولين السعوديين على تويتر.

واحتفالا بالفوز المفاجئ والكبير، أعلن تركي آل الشيخ -المستشار في الديوان الملكي ورئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية- على تويتر أن دخول بعض المنتزهات الترفيهية الكبرى ومراكز الترفيه الرئيسية في المدينة سيكون مجانا.

البولفيارد سيتي و البوليفارد ورلد و ونتر لاند مجاناً اليوم بمناسبة فوز المنتخب🇸🇦❤️ pic.twitter.com/XyNWPNg0my — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 22, 2022

وسبق للمنتخب السعودي أن فاز في مباراتين متتاليتين في مونديال 1994، حين هزم نظيره المغربي أيضا بهدفين لهدف، ثم جاء التفوق على بلجيكا بهدف سعيد العويران الشهير.

وبات المهاجم صالح الشهري ثالث أكبر لاعب يسجل هدفا للمنتخب السعودي في كأس العالم بعمر 29 عاما و21 يوما.

ويُعَد المنتخب السعودي أول منتخب غير أوربي يحقق الفوز على الأرجنتين في بطولة كأس العالم منذ الكاميرون 1990 التي هزمت رفاق دييغو أرماندو مارادونا بهدف فرانسوا أومام بييك.

احتفال الجماهير السعودية لحظة صافرة نهاية المباراة pic.twitter.com/FLICwF7iV5 — 3alwy القدس🇵🇸 (@truegooner__10) November 22, 2022

إحتفال اللاعبين مع وزير الرياضة ورئيس

الاتحاد السعودي 🔥🔥🔥🇸🇦🇸🇦#السعوديه_الارجنتين pic.twitter.com/UeHgrnJCuF — ريـك 🇦🇷 (@r11kk_) November 22, 2022