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بأمر ملكي.. إجازة رسمية للموظفين والطلاب بعد فوز السعودية على الأرجنتين

جمهور المنتخب السعودي في ملعب لوسيل (الأناضول)
22/11/2022-|آخر تحديث: 22/11/202210:31 PM (مكة المكرمة)

وجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بأن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في قطاعات الدولة والطلاب في كل مراحل التعليم، بعد فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني 2-1 في أول مباراة بمشواره في كأس العالم في قطر.

وجاء التوجيه الملكي، الثلاثاء، بعد أن حصد الأخضر السعودي أول 3 نقاط في مجموعته إثر فوزه على الأرجنتين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “خادم الحرمين الشريفين يوجه أن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية”.

وخرجت الجماهير السعودية في الشوارع احتفالا وابتهاجا بهذه المفاجأة، مع تدفق التهاني من كبار المسؤولين السعوديين على تويتر.

واحتفالا بالفوز المفاجئ والكبير، أعلن تركي آل الشيخ -المستشار في الديوان الملكي ورئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية- على تويتر أن دخول بعض المنتزهات الترفيهية الكبرى ومراكز الترفيه الرئيسية في المدينة سيكون مجانا.

وسبق للمنتخب السعودي أن فاز في مباراتين متتاليتين في مونديال 1994، حين هزم نظيره المغربي أيضا بهدفين لهدف، ثم جاء التفوق على بلجيكا بهدف سعيد العويران الشهير.

وبات المهاجم صالح الشهري ثالث أكبر لاعب يسجل هدفا للمنتخب السعودي في كأس العالم بعمر 29 عاما و21 يوما.

ويُعَد المنتخب السعودي أول منتخب غير أوربي يحقق الفوز على الأرجنتين في بطولة كأس العالم منذ الكاميرون 1990 التي هزمت رفاق دييغو أرماندو مارادونا بهدف فرانسوا أومام بييك.

المصدر : وكالات