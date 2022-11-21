علاء صادق: المنتخب القطري لم يستعد نفسيا للمباراة الافتتاحية (فيديو)

قال الدكتور علاء صادق المحلل الرياضي إن مباراة قطر والإكوادور، اليوم الأحد، شهدت فوز الفريق الأفضل، وأن منتخب العنابي لم يتأهل نفسيًا لهذه المباراة التاريخية.

وأضاف في حديثه لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر أنه لو تكررت المباراة نفسها مرات عدة، لفاز المنتخب الإكوادوري لأنه الأفضل.

وتابع “تكافأت المباراة نسبيًا في الشوط الثاني مع لجوء المنتخب الإكوادوري إلى تهدئة اللعب والاكتفاء بهدفين والحفاظ على لاعبيه بعيدًا عن الإصابة”.

وأشار صادق إلى أن مباريات قطر التحضيرية افتقدت عنصر الجدية التامة، ولم تزد عن كونها مباريات ودية، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق الأحد، خسر المنتخب القطري (العنابي) أمام نظيره الإكوادوري في مباراة افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 بهدفين مقابل لا شيء، على أرضية ملعب البيت بمدينة الخور (شمالي قطر).

وسيطر منتخب الإكوادور على مجريات اللعب على مدار شوطي المباراة في الوقت الذي لم يظهر فيه العنابي القطري بمستواه المعهود الذي أهله للفوز بلقب كأس آسيا 2019، والمركز الثالث خلال نسخة 2021 من كأس العرب.

وسيحاول منتخب قطر التعويض خلال المواجهة التي تجمعه بنظيره السنغالي يوم الجمعة المقبل، فيما سيبحث منتخب الإكوادور عن فوزه الثاني على التوالي خلال لقائه مع نظيره الهولندي في اليوم ذاته ضمن المجموعة الأولى للمونديال.

وخاض الفريق القطري أول مباراة في تاريخه في كأس العالم في الوقت الذي عادت فيها الإكوادور إلى المحفل العالمي بعد غياب ثمانية أعوام.

ويشارك منتخب الإكوادور في المونديال للمرة الرابعة علمًا بأن آخر مشاركة له كانت في نسخة 2014 بالبرازيل، بينما حقق أفضل نتيجة له في نسخة 2006 بألمانيا عندما وصل إلى دور الستة عشر.