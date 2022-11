احتفاء عربي بلاعبيْن مصرييْن رفعا العلم الفلسطيني في مواجهة لاعب إسرائيلي (فيديو)

احتفى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ودول عربية عدة برفع لاعبَين من منتخب مصر للكاراتيه التقليدي تحت 15 عامًا العلمَ الفلسطيني في مواجهة لاعب إسرائيلي، بعد فوزهما بالمركزين الأول والثاني ببطولة العالم للكاراتيه للناشئين في سلوفينيا.

وتداول ناشطون صورة ظهر فيها لاعبا مصر على منصة التكريم بالعلم المصري والفلسطيني في مواجهة اللاعب الإسرائيلي الفائز بالمركز الثالث الذي رفع علم دولة الاحتلال، في مشهد لفت الأنظار إليهما.

وذكرت صحيفة محلية أن بعثة المنتخب المصري للشباب تحت سن 15 عامًا ضمت أربعة لاعبين هم إسلام أحمد (الفائز بالمركز الأول) وعمر شريف (المركز الثاني) وموسى محمدي ويوسف محمد.

وأشاد مدونون عبر مواقع التواصل بالخطوة التي أقبل عليها الشابان للتعريف بالقضية الفلسطينية، فضلًا عن الدعم الذي قدّماه للشعب الفلسطيني من خلال اللفتة المميزة.

Egyptian karate players raise Palestine flag during an International Championship in Slovenia. pic.twitter.com/NrsrmFk9kT

— PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) November 20, 2022