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احتفاء عربي بلاعبيْن مصرييْن رفعا العلم الفلسطيني في مواجهة لاعب إسرائيلي (فيديو)

لاعبان مصريان يرفعان علم فلسطين
لاعبان مصريان يرفعان علم فلسطين (مواقع التواصل)
21/11/2022-|آخر تحديث: 21/11/202211:59 PM (مكة المكرمة)

احتفى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ودول عربية عدة برفع لاعبَين من منتخب مصر للكاراتيه التقليدي تحت 15 عامًا العلمَ الفلسطيني في مواجهة لاعب إسرائيلي، بعد فوزهما بالمركزين الأول والثاني ببطولة العالم للكاراتيه للناشئين في سلوفينيا.

وتداول ناشطون صورة ظهر فيها لاعبا مصر على منصة التكريم بالعلم المصري والفلسطيني في مواجهة اللاعب الإسرائيلي الفائز بالمركز الثالث الذي رفع علم دولة الاحتلال، في مشهد لفت الأنظار إليهما.

وذكرت صحيفة محلية أن بعثة المنتخب المصري للشباب تحت سن 15 عامًا ضمت أربعة لاعبين هم إسلام أحمد (الفائز بالمركز الأول) وعمر شريف (المركز الثاني) وموسى محمدي ويوسف محمد.

وأشاد مدونون عبر مواقع التواصل بالخطوة التي أقبل عليها الشابان للتعريف بالقضية الفلسطينية، فضلًا عن الدعم الذي قدّماه للشعب الفلسطيني من خلال اللفتة المميزة.

ووصف الناشط الفلسطيني جهاد حلس الصورة بأنها “مشهد تاريخي” ردًّا على رفع الفائز بالمركز الثالث علم دولة الاحتلال الإسرائيلي بجانبهما.

وقال في تغريدة “اللاعب الإسرائيلي فوجئ بأن صاحبَي المركز الأول والثاني مصريا الجنسية، يرفعان علم فلسطين ليخزياه هو وكيانه المسخ، بوركتما، رحم الله من ربّاكما يا أبطال”.

 

وعلّق الإعلامي عبد الله العَبْري على الصورة، مغردًا “أنعِم وأكرِم بكل عربي مخلص لقضية أمته، ولا يفعلها إلا شريف ذو مبدأ، لأنه -وببساطة- فلسطين قضية الشرفاء”.

ونشر الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي مقطعًا مصوّرًا عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أظهر هرولة الوفد المرافق للاعبي منتخب مصر بارتداء الكوفية الفلسطينية على منصة التكريم، بينما يقف لاعب إسرائيلي يحمل علمه بجانبهم.

وحرص الوفد على التقاط الصور بالعلمين المصري والفلسطيني مع الفائزَين بالمركزين الأول والثاني، بينما يهتف أحد الحضور “فلسطين حرة” داخل القاعة.

وطالب الأكاديمي المصري رمزي عبد العزيز بتكريم اللاعبَين بعد عودتهما، وتابع في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك “هنا سأصمت قليلًا في حرم الجمال وقوة الشخصية، حينما رفع الأبطال علم فلسطين في ساحة التتويج، فخور بأبطال مصر الأحرار”.

ووفق صحيفة محلية، حصد لاعبو منتخب مصر 9 ميداليات ذهبية و8 ميداليات فضية فضلًا عن 7 ميداليات برونزية خلال فعاليات البطولة التي اختُتمت في سلوفينيا، أمس الأحد.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند