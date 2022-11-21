بستة أهداف مقابل اثنين.. إنجلترا تفتتح مشوارها في كأس العالم بفوز كبير على إيران

حقق منتخب إنجلترا فوزا كبيرا على نظيره الإيراني بتسجيل ستة أهداف مقابل اثنين في أولى مباريات المجموعة الثانية التي جرت على ملعب خليفة الدولي بالدوحة.

وشهد نصف الساعة الأولى من المباراة ثلاث محاولات من المنتخب الإنجليزي لتسجيل الهدف الأول، في حين تلقى علي بيرانفاند حارس إيران علاجا لنحو سبع دقائق، وحاول الاستمرار في اللعب قبل تغييره في الدقيقة 20 بالبديل حسيني لعدم قدرة بيرانفاند على مواصلة المباراة.

وشهدت الدقيقة 35 الهدف الأول للمباراة بتوقيع جود بيلينجهام ليمنح التقدم لإنجلترا من ضربة رأس مُحكمة. وأضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 43 بتسديدة قوية بعد صناعة من ماغواير.

واحتسب الحكم 14 دقيقة وقتا بديلا من الضائع في علاج الحارس الإيراني، وفي الدقيقة الأولى منه سجّل رحيم ستيرلينغ الهدف الثالث للمنتخب الإنجليزي، لينتهي الشوط الأول بثلاثة أهداف نظيفة لصالح إنجلترا.

ومع انطلاق الشوط الثاني، حاول منتخب إيران الضغط لتقليل الفارق، ولم تتكلل جهوده بالنجاح قبل أن يسجل ساكا هدفه الثاني والرابع لإنجلترا في الدقيقة 62.

وشهدت الدقيقة 65 الهدف الأول لإيران عبر اللاعب مهدي طارمي، إلا أنه بعد 5 دقائق فقط عزز ماركوس راشفورد التقدم الإنجليزي بتسجيله الهدف الخامس، ثم سجل غريلتش الهدف السادس في الدقيقة 89.

وفي الدقيقة 13 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجّل طارمي الهدف الثاني له ولإيران من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بنتيجة 6-2 وتتصدر إنجلترا المجموعة الثانية مؤقتا بثلاث نقاط في انتظار نتيجة مباراة أمريكا وويلز المقررة اليوم الاثنين أيضا.

وفي الجولة المقبلة، تلعب إنجلترا مع الولايات المتحدة، وتتنافس إيران مع ويلز، يوم الجمعة.