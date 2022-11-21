الجزيرة مباشر ترصد تفاعلات جماهير كأس العالم في ثاني أيام مونديال قطر (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر تفاعل جماهير بطولة كأس العالم (فيفا قطر 2022) في ثاني أيام المونديال الأول بالعالم العربي والشرق الأوسط.

ومن أمام ملعب أحمد بن علي، تباينت توقعات الجماهير لمباراة الولايات المتحدة وويلز، التي انطلقت في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وسيحاول لاعبو الفريقين بذل أقصى ما لديهم، لا سيما وأن المنتخب الإنجليزي أمطر شباك نظيره الإيراني بسداسية مقابل هدفين خلال مباراة جمعت بينهما، الاثنين.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية وويلز وإنجلترا وإيران.





وفي سوق واقف بقلب الدوحة، عبّر عدد من الجماهير عن تعاطفهم مع المنتخب السعودي في مباراته، غدا الثلاثاء، أمام نظيره الأرجنتيني، الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

وقال أحد المشجعين إن عشاق المنتخب السعودي مستعدون دائمًا، وتوقّع الفوز على الأرجنتين بهدفين نظيفين.

وتضم المجموعة الثالثة منتخبات السعودية والأرجنتين والمكسيك وبولندا.

وأثنى المشجعون على التنظيم الفريد للبطولة التي انطلقت، الأحد، بلقاء جمع المنتخب العنابي صاحب الأرض ونظيره الإكوادوري، وانتهت بفوز الإكوادور بهدفين.

وبفوز الإكوادور، أصبح فريقها أول منتخب يفوز على صاحب الأرض في المباراة الافتتاحية، منذ 92 عامًا هي تاريخ كأس العالم لكرة القدم.