الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يرحب بالعالم في افتتاح كأس العالم FIFA قطر 2022

افتتح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اليوم الأحد، بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022، وذلك في ملعب البيت ضمن فعاليات افتتاح البطولة الأكثر شعبية في العالم.

وألقى أمير قطر كلمة خلال الحفل، وسط مشاركة زعماء ورؤساء من دول عدة.

وفي كلمته، قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني “من قطر، من بلاد العرب.. مرحبًا بالجميع في بطولة كأس العالم 2022”.

وأضاف “لقد عملنا ومعنا كثيرون من أجل أن تكون (بطولة كأس العالم قطر 2022) من أنجح البطولات، بذلنا الجهد واستثمرنا الخير للإنسانية جمعاء”.

وتابع أمير دولة قطر “أخيرًا، وصلنا إلى يوم الافتتاح، اليوم الذي انتظرتموه بفارغ الصبر”.

وأشار “بدءًا من هذا المساء، وطوال 28 يومًا سوف نتابع ومعنا العالم بإذن الله المهرجان الكروي الكبير في هذا الفضاء المفتوح للتواصل الإنساني والحضاري”.

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خاص لـ #قنا #كأس_العالم_قطر_2022..

سمو الأمير يلقي كلمته مشيرًا لتحقيق الحلم والوعد، وملخصًا رسالة الحفل في تقديم دعوة للتعايش بين الجميع "من قطر من بلاد العرب نرحب بالجميع في بطولة #كأس_العالم"#قطر2022 #QATAR2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/KRJ1eJDQkB — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 20, 2022

وقال الشيخ تميم بن حمد “سوف يجتمع الناس على اختلاف أجناسهم وجنسياتهم وعقائدهم وتوجهاتهم هنا في قطر وحول الشاشات في جميع القارات للمشاركة في لحظات الإثارة ذاتها”.

وأضاف “ما أجمل أن يضع الناس ما يفرقهم جانبًا لكي يحتفوا بتنوعهم وما يجمعهم في الوقت ذاته”

وقبل قليل، انطلقت أولى مباريات البطولة بلقاء يجمع المنتخب العنابي صاحب الأرض ونظيره الإكوادوري، على أرضية ملعب البيت.