“الطامحون” أغنية حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022.. دعوة للتعاون بين شعوب الأرض

ضمن فعاليات افتتاح كأس العالم “قطر 2022″، جاءت أغنية الافتتاح حاملة معاني التضامن والتعاون بين شعوب العالم.

وأدى الأغنية الفنان الكوري الجنوبي جونغكوك (من فرقة بي. تي. إس) والفنان القطري فهد الكبيسي، والمغنية الإنجليزية إليشا كيز.

وتجسّد كلمات الأغنية طموحات أمة تجرّأت على الحلم، وجعلته حقيقة ملموسة، وهي رسالة للعالم بأن قطر -مثلما وعدت قبل 12 عامًا- حقّقت الحلم المهم الذي سعت له.

ومهّدت التعويذة الرسمية لمونديال قطر 2022 (لعيب) لدخول أغنية “الحالمون”، وتجوّل (لعيب) في أرضية ملعب البيت الذي شهد حفل الافتتاح.

انطلق، مساء الأحد، حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 في ملعب البيت بمدينة الخور في قطر.

ووسط أجواء حماسية ومهرجانية، قدّم الحفل النجم العالمي مورغن فريمن والبطل القطري غانم المفتاح، وبدأ الحفل بتلاوة من القرآن الكريم، وشمل عددًا من العروض الثقافية والتراثية.

وقبل قليل، انطلقت أولى مباريات البطولة بلقاء يجمع المنتخب العنابي صاحب الأرض ونظيره الإكوادوري.