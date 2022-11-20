الدوحة تتزين في أولى ليالي بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 (فيديو)

ازدانت العاصمة القطرية الدوحة في أولى ليالي بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022، التي بدأت مساء اليوم الأحد بلقاء يجمع المنتخبين العنابي -صاحب الأرض- والإكوادوري، على أرضية ملعب البيت بمدينة الخور (شمال قطر).

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر مناطق المشجعين في أنحاء دولة قطر، وهم يتابعون الحفل الافتتاحي والمباراة الأولى بالبطولة الأكثر شعبية في عالم كرة القدم.

وتفاعل الجمهور في مناطق الحي الثقافي (كتارا) ومدينة لوسيل وكورنيش الدوحة مع الأجواء غير المسبوقة في العالم العربي والشرق الأوسط.

واحتشدت جماهير غفيرة في غزة لمؤازرة المنتخب العنابي، وكذلك في مدينة تعز اليمنية.





ومساء اليوم الأحد، انطلق حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 في ملعب البيت بمدينة الخور، وسط أجواء حماسية ومهرجانية.

قدّم الحفل النجم العالمي مورغان فريمان والشاب القطري غانم المفتاح، وبدأ الحفل بتلاوة من القرآن الكريم، وشمل عددًا من العروض الثقافية والتراثية.

وألقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كلمة الحفل في حضور زعماء ورؤساء من دول عدة.

وتميّزت فقرات الحفل بإبهار بصري لم تشهده افتتاحيات بطولة كأس العالم من قبل، واستخدمت فيها أحدث تكنولوجيات الإضاءة والصوت والخدع البصرية في انسجام دقيق مع حركة التصوير والمجاميع والجمهور في أرضية الملعب وفي المدرجات.

ويُنظر إلى هذا العرض على أنه عالمي معاصر يقدّم رسالة مهمة تخرج من الوطن العربي الكبير إلى العالم أجمع، ومن خلاله تم توجيه دعوة لالتقاء الجميع في وحدة، وربط الجسور بين جميع الاختلافات في العرق والثقافة واللون والجنسية.

وشارك عدد من قادة الدول والزعماء في حفل افتتاح المونديال، وأبرزهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وعاهل الأردن الملك عبد الله بن الحسين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد، ونائب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقادة عرب وأجانب آخرون.