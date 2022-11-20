“ابن بلدنا”.. جماهير المنتخب المغربي يحيون مذيع الجزيرة مباشر (فيديو)

حيّا عدد من جماهير المنتخب المغربي، اليوم الأحد، محمد الرماش “ابن بلدهم” مذيع قناة الجزيرة مباشر، وذلك خلال جولة لرصد تفاعلات المشجعين في سوق واقف بقلب العاصمة القطرية الدوحة، بعد ساعات من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022.

وعبّر جمهور المنتخب المغربي عن تفاؤلهم بهذه النسخة التي تعد الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.

وتسود الدوحة أجواء احتفالية في الميادين الرئيسة كلها بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022، التي شهدت مباراة الافتتاح بين المنتخب القطري (العنابي) ونظيره الإكوادوري، في وقت سابق الليلة التي خسرها العنابي صاحب الأرض بهدفين نظيفين.

وفي وقت سابق اليوم، انطلق حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 في ملعب البيت بمدينة الخور، وسط أجواء حماسية ومهرجانية.

قدّم الحفل النجم العالمي مورغان فريمان والشاب القطري غانم المفتاح، وبدأ الحفل بتلاوة من القرآن الكريم، وشمل عددًا من العروض الثقافية والتراثية.

وألقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كلمة الحفل في حضور زعماء ورؤساء من دول عدة.

وتميّزت فقرات الحفل بإبهار بصري لم تشهده افتتاحيات بطولة كأس العالم من قبل، واستخدمت فيها أحدث تكنولوجيات الإضاءة والصوت والخدع البصرية في انسجام دقيق مع حركة التصوير والمجاميع والجمهور في أرضية الملعب وفي المدرجات.

ويشارك منتخب “أسود الأطلس” في نهائيات كأس العالم للمرة السادسة، ويأمل المغاربة تكرار إنجاز مونديال المكسيك عام 1986 عندما تمكن من التأهل إلى الدور الثاني.

ويلعب المنتخب المغربي ضمن المجموعة السادسة في مونديال قطر، ويستهل مبارياته في الدور الأول بمواجهة كرواتيا بملعب البيت، الأربعاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ثم يلتقي بلجيكا في 27 من الشهر ذاته بملعب الثمامة.

ويختم أسود الأطلس مباريات الدور الأول بمواجهة كندا على ملعب الثمامة، في 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل.