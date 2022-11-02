ريال مدريد يسحق سلتيك بخماسية ويحسم صدارة المجموعة بدوري الأبطال (فيديو)

فاز ريال مدريد 5-1 على ضيفه سلتيك ليتأهل في صدارة المجموعة السادسة في دوري أبطال أوربا.

وسجل الريال عن طريق لوكا مودريتش، ورودريغو من ركلتي جزاء، وجاءت باقي الأهداف بوساطة ماركو أسينسيو وفينيسيوس جونيور وفيديريكو فالفيردي، ليفوز في ختام دور المجموعات ويصبح رصيده 13 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن لايبزيغ صاحب المركز الثاني، وتأهل الفريقان معًا.

واحتل شاختار دونيتسك المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وخرج من دور المجموعات وسينتقل إلى الدوري الأوربي، وتذيل سلتيك المجموعة برصيد نقطتين.

وغاب كريم بنزيمة مهاجم ريال الفائز بالكرة الذهبية عن التشكيلة الأساسية بسبب عودته مؤخرًا من إصابة عضلية.