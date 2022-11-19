بالتزامن مع مونديال قطر 2022.. انطلاق كأس العالم للمخيمات في إدلب (فيديو)

انطلقت بطولة “كأس العالم للمخيمات”، اليوم السبت، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا بمشاركة أكثر من 300 طفل، في مبادرة أطلقتها منظمة (بنفسج) المحلية لتسليط الضوء على معاناة هذه الفئة الأكثر تضررًا خلال الحرب، وفق أحد المنظمين.

وتأتي البطولة بالتوازي مع بطولة كأس العالم في قطر، وتلتزم بقرعة كأس العالم نفسها، وتهدف إلى “كسر العزلة التي يعيشها أطفال المخيمات”.

ويشارك في “كأس العالم للمخيمات” 32 فريقًا -جميعهم أطفال نازحون- يمثلون الفرق المشاركة بمونديال قطر في حفل الافتتاح الذي تخللته فعاليات رياضية وفنية، جسّدت إحداها معاناة السوريين بينهم الأطفال خلال أكثر من عقد من حرب دامية شردت الملايين داخل سوريا وخارجها وأودت بحياة نحو نصف مليون شخص.





وتجري مباريات البطولة، بعد المباراة الافتتاحية بين المنتخبين الممثلين لـ”قطر والإكوادور” على أرضية ملعب إدلب الرياضي في “الشمال الأولمبي” ببلدة حزانو شمالي إدلب، وستكون المباراة النهائية على أرضية مخيّم للنازحين في إدلب.

شرق و غرب .. ارحبوا 😍🏆 الاستعدادات انتهت وحماسة الجماهير في ذروتها 🥳 ترقَّبوا، غداً ستعلو أصوات البطولات .. كونوا معنا في افتتاح مونديال الشمال السوري الساعة 4 عصراً في ملعب إدلب البلدي بالإضافة لإفتتاح مباراة قطر و الاكوادور. #كأس_العالم_للمخيمات ⚽ pic.twitter.com/bmmcapkw17 — منظمة بنفسجᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ (@org_violet) November 18, 2022

ويشارك 25 فريقًا من مخيمات النازحين في إدلب وجوارها، إضافة إلى 7 فِرق تضم أطفالًا يعملون في مناطق صناعية، وفق المنظمين.

وقال منسق فريق الحماية في (بنفسج) إبراهيم سرميني إن الفرق المشاركة خضعت لتدريبات لمدة 6 أشهر تحضيرًا للبطولة.

وأضاف “سكان المخيمات هم الفئة التي تعيش أتعس ظروف الحياة وخاصةً مع دخول فصل الشتاء، لذلك كانت فكرة تنظيم بطولة موازية لمونديال قطر للإضاءة على معاناة النازحين في المخيمات، وتدهور واقعهم المعيشي”.

وغدًا الأحد، تستضيف قطر أول نسخة عربية وشرق أوسطية من بطولة كأس العالم لكرة القدم. وتبدأ أولى مباريات البطولة على ملعب البيت في مدينة الخور، بلقاء يجمع بين المنتخب العنابي صاحب الأرض ومنتخب الإكوادور ضمن منافسات المجموعة الأولى، في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتستمر منافسات كأس العالم للمخيمات طوال مونديال قطر 2022، وتقام المباراة الختامية في أحد المخيمات العشوائية التي تضيق بها محافظة إدلب.

ويُختتم مونديال قطر 2022 بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر، في 18 ديسمبر/كانون الثاني.