ديشامب يعلن قائمة فرنسا النهائية في كأس العالم بعد تعديلها

تأكد غياب المدافع بريسنل كيمبمبي عن صفوف فرنسا في كأس العالم بسبب الإصابة، لكن المدرب ديدييه ديشامب سيكون لديه إبراهيما كوناتي ودايو أوباميكانو لتعويضه خلال المباراة الافتتاحية أمام أستراليا.

وقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الاثنين، إن ديشامب استدعى الثنائي ماركوس تورام مهاجم بروسيا مونشنغلادباخ وأكسيل ديساسي مدافع موناكو لإكمال قائمة المنتخب.

وانضم ديساسي إلى القائمة بعد انسحاب كيمبمبي بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال ديشامب للصحفيين اليوم الاثنين “كيمبمبي لا يمتلك كل العناصر ليكون جاهزا، هو صادق مع نفسه ويواجه الواقع بشجاعة رغم أنه مؤلم”.

وبسؤاله عن خياراته لتعويض كيمبمبي، أضاف مدرب فرنسا “كوناتي وأوباميكانو. أعلم حقّا ماذا سأفعل ضد أستراليا”.

وقال ديشامب أيضا إن رافائيل فاران، مدافع مانشستر يونايتد (29 عاما) المنضم إلى القائمة رغم إصابته، يحقق تقدّما جيدا.

وأضاف ديشامب “يتدرب بالكرة ويقدم أداء جيدا. لديه خطوات سيتخذها في الأيام القليلة المقبلة، لكنه بخير ومعنوياته عالية. وتابع “لن نقوم باتخاذ قرارات سريعة. من المفترَض أن يكون متاحا لأول مباراة”.

وتبدأ فرنسا مشوارها في المجموعة الرابعة بمواجهة أستراليا يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني قبل 4 أيام من اللعب أمام الدنمارك ثم تونس في 30 من الشهر نفسه.