إعلان القائمة النهائية لمنتخب المكسيك المشارِكة في مونديال قطر

أعلن المدير الفني لمنتخب المكسيك لكرة القدم جيراردو مارتينو، اليوم، القائمة النهائية المشارِكة في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي ستنطلق الأحد المقبل وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول.

وتضم القائمة 26 لاعبا، في حين شهدت استبعاد المهاجم خافيير هيرنانديز.

