إعلان القائمة النهائية لمنتخب المكسيك المشارِكة في مونديال قطر

أعلن المدير الفني لمنتخب المكسيك لكرة القدم جيراردو مارتينو، اليوم، القائمة النهائية المشارِكة في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي ستنطلق الأحد المقبل وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول.

وتضم القائمة 26 لاعبا، في حين شهدت استبعاد المهاجم خافيير هيرنانديز.

وهذه قائمة منتخب المكسيك:

حراسة المرمى

جييرمو أوتشوا (أمريكا المكسيكي).

ألفريدو تالافيرا (خواريز المكسيكي).

رودولفو كوتا (ليون الفرنسي).

خط الدفاع

هيكتور مورينو (مونتيري المكسيكي).

جيسوس جاياردو (مونتيري المكسيكي).

نيستور أراوخو (كلوب أمريكا المكسيكي).

خيراردو أرتياغا (جينك البلجيكي).

سيزار مونتيس (مونتيري المكسيكي).

خورخي سانشيز (أياكس الهولندي).

جوهان فاسكيز (كريمونيزي الإيطالي).

كيفين الفاريز (باتشوكا المكسيكي).

خط الوسط

أندريس خواردادو (ريال بيتيس الإسباني).

أوربيلين بايندا (أيك أثينا اليوناني).

هيكتور هيريرا (هيوستن دينامو الأمريكي).

إريك غوتيريز (إيندهوفن الهولندي).

إديسون ألفاريز (أياكس الهولندي).

أوريل أنطونا (كروز أزول المكسيكي).

كارلوس رودريغيز (كروز أزول المكسيكي).

روبرتو ألفارادو (غوادالاخارا المكسيكي).

لويس رومو (مونتيري المكسيكي).

ألكسيس فيجا (غوادالاخارا المكسيكي).

لويس تشافيز (باتشوكا المكسيكي).

خط الهجوم

راؤول خيمينيز (ولفرهامبتون الإنجليزي).

هيرفينغ لوزانو (نابولي الإيطالي).

هنري مارتن (كلوب أمريكا المكسيكي).

روجيليو فونيس موري (مونتيري المكسيكي).

How do you see the list of #Mexico national team #WorldCupQatar2022 pic.twitter.com/tGonXFVVXo — كاس العالم ||🏆|| WORLDCUP (@FIFA_QATAR22) November 14, 2022

ويشارك منتخب المكسيك في المونديال ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والسعودية وبولندا، ويفتتح مبارياته بمواجهة بولندا في 22 نوفمبر بملعب 974، قبل أن يواجه الأرجنتين بملعب لوسيل في 26 من الشهر نفسه، ويختتم الدور الأول أمام المنتخب السعودي يوم 29 بالملعب ذاته.

وستصل بعثة المنتخب إلى الدوحة يوم الخميس المقبل، حيث ستتوجه مباشرة إلى منتجع المروب بمنطقة سميسمة على أن يتدرب بملعب نادي الخور الرياضي.