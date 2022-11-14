تونس تكشف عن تشكيلتها لخوض كأس العالم قطر 2022 (فيديو)

كشف الاتحاد التونسي لكرة القدم، الاثنين، عن التشكيلة المكونة من 26 لاعبا للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم الأسبوع المقبل.

وستلعب تونس في المجموعة الرابعة إلى جانب فرنسا بطلة العالم والدنمارك وأستراليا.

وجاءت تشكيلة تونس على النحو التالي:

حراس مرمى: أيمن دحمان – معز حسن – أيمن المثلوثي (البلبولي) البشير بن سعيد.

مدافعون: محمد دراجر – وجدي كشريدة – بلال العيفة – منتصر الطالبي – ديلان برون – ياسين مرياح – نادر الغندري – علي معلول – علي عبدي.

لاعبو الوسط: إلياس السخيري – عيسى ليدوني – فرجاني ساسي – غيلان الشعلالي – محمد علي بن رمضان – حنبعل المجبري.

مهاجمون: سيف الدين الجزيري – نعيم سليتي – طه ياسين الخنيسي – أنيس بن سليمان – عصام الجبالي – وهبي الخزري – يوسف المساكني.