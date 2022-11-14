أول تعليق من مانشستر يونايتد على هجوم رونالدو

قال نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إنه سيرد على التصريحات التي هاجم فيها نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو النادي والمدرب إريك تن هاغ.

وهاجم رونالدو، الذي عاد إلى يونايتد من يوفنتوس لفترة ثانية في أولد ترافورد في 2021 بعقد لمدة عامين، في مقابلة تلفزيونية ناديه ومدربه إيريك تن هاغ واشتكى من تعرضه “للخيانة”.

وقال يونايتد في بيان، اليوم الاثنين، إنه تابع التغطية الإعلامية بشأن المقابلة التي أجراها رونالدو، وإنه سيدرس “الرد على هذه التصريحات بعد تقييم كل الحقائق بشكل كامل”.

وأضاف النادي “لا يزال تركيزنا حاليا ينصب على الاستعداد للنصف الثاني من الموسم والعمل على تعزيز التعاون بين اللاعبين والمدرب والجهاز الفني والمشجعين”.

وقال تن هاغ الشهر الماضي إن رونالدو، 37 عاما، رفض اللعب كبديل أمام توتنهام هوتسبير وسار نحو النفق قبل دقائق من نهاية المباراة بعد ترك مقاعد البدلاء.

ولم يكن رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، ضمن التشكيلة التي واجهت تشلسي في المباراة التالية. كما غاب عن انتصار يونايتد 2-1 على فولهام أمس الأحد بسبب المرض.

وبعد ساعات قليلة من المباراة قال في مقابلة مع الصحفي بيرس مورغان بمحطة (توك تي في) أمس الأحد “أشعر بالخيانة وبوجود أشخاص لا يريدون وجودي هنا، ليس فقط هذا العام بل في العام الماضي أيضا”، مضيفا: “ليس فقط المدرب وإنما أراد 2 أو 3 أشخاص أن أغادر”.

وعن علاقته بالمدرب تن هاغ، قال رونالدو “لا أحترمه لأنه لم يحترمني”.

كما انتقد قرار النادي في الموسم الماضي باستبدال المدرب أولي غونار سولشاير، زميل الملاعب السابق، برالف رانجنيك.

وترك رانجنيك منصبه كمدير للرياضة والتطوير بنادي لوكوموتيف موسكو الروسي لينتقل إلى مانشستر يونايتد.

وقال رونالدو “بعد أن أقال النادي أولي أحضروا مديرا رياضيا، رالف رانجنيك، ولم يفهم أحد ذلك”.

وأضاف “هذا الشخص ليس مدربا حتى، ناد كبير مثل مانشستر يونايتد يجلب مديرا رياضيا، لم يفاجئني هذا فحسب بل فاجأ العالم كله”.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري برصيد 26 نقطة من 14 مباراة قبل أن يتوقف الموسم بسبب كأس العالم المقررة بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول في قطر.