الدوري الفرنسي.. سان جيرمان يمطر شباك أوكسير بخماسية نظيفة (فيديو)

أمطر باريس سان جيرمان شباك ضيفه أوكسير بخمسة أهداف نظيفة، اليوم الأحد، ضمن الجولة 15 من منافسات الدوري الفرنسي.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى، اكتفى خلاله الفريق الباريسي بهدف وحيد سجله كيليان مبابي في الدقيقة 11 بعد تمريرة من البرتغالي نونو مينديز.

وفي الشوط الثاني انطلقت الماكينة الهجومية الباريسية. وأحرز الإسباني كارلوس سولر الهدف الثاني في الدقيقة 51، ثم أتبعه الدولي المغربي أشرف حكيمي بالهدف الثالث عقب مرور 6 دقائق.

ومع حلول الدقيقة 81 أضاف ريناتو سانشيز البرتغالي الآخر في تشكيلة سان جيرمان رابع الأهداف، قبل أن يوقّع المهاجم الشاب هوغو إيكيتيكي على الهدف الخامس في الدقيقة 84.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الترتيب برصيد 41 نقطة، فيما يأتي أوكسير بالمركز السابع عشر بـ13 نقطة.