منتخب سويسرا في مهمة صعبة خلال كأس العالم قطر 2022 (فيديو)

يواجه المنتخب السويسري مهمة صعبة في كأس العالم قطر 2022 بالرغم من أدائه القوي الذي قدمه في التصفيات بكتيبة قوية من النجوم يتقدمهم تشاكيري وغرانيت تشاكا.

وتلعب سويسرا ضمن المجموعة السابعة التي تضم كذلك منتخب البرازيل (راقصي السامبا) وصربيا والكاميرون.

وتستهل سويسرا مبارياتها في الدور الأول بمواجهة الكاميرون، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وبعد 4 أيام تواجه البرازيل، ويأتي لقاء سويسرا وصربيا في 2 ديسمبر/كانون الثاني المقبل.

المزيد من المعلومات عن المنتخب السويسري في التقرير التالي: