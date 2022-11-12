الدوري الإنجليزي.. نونيز وفيرمينو يقودان ليفربول لتخطي ساوثامبتون بثلاثية (فيديو)

أحرز داروين نونيز هدفين وأضاف روبرتو فيرمينو هدفا ليفوز ليفربول 3-1 على ضيفه ساوثامبتون، اليوم السبت، في آخر مباراة للفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق كأس العالم.

وتقدّم ليفربول إلى المركز السادس برصيد 22 نقطة من 14 مباراة، لكن برايتون قد يستعيد موقعه عندما يواجه أستون فيلا، غدا الأحد.

وتقدّم فيرمينو، المستبعَد من تشكيلة البرازيل في كأس العالم، بهدف مبكر لصاحب الأرض بضربة رأس بعد ركلة كرة نفذها آندي روبرتسون في الدقيقة السادسة.

لكن بعد دقائق، أدرك تشي آدمز التعادل لساوثامبتون بضربة رأس بعد ركلة حرة نفذها جيمس وارد-براوس في أول مباراة لفريقه مع مدربه الجديد نيثن غونز.

وأعاد نونيز مهاجم أوروغواي تقدّم ليفربول في الدقيقة 21 بتسديدة مباشرة بعد تمريرة الشاب هارفي إليوت (19 عاما).

وقبل الاستراحة بـ3 دقائق، سجّل نونيز المنضم هذا الصيف من بنفيكا مقابل نحو 95 مليون يورو (98.34 مليون دولار) هدفه الثاني بعدما قابل تمريرة عرضية من روبرتسون وهز الشباك من مدى قريب.

وأنقذ حارس ليفربول أليسون بيكر فرصتين خطيرتين في الشوط الثاني، وأهدر محمد صلاح فرصة سهلة لتنتهي المباراة دون تغيير في النتيجة النهائية.