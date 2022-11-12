الدوري الإنجليزي.. برنتفورد يصعق مانشستر سيتي بثنائية توني (فيديو)

أحرز المهاجم إيفان توني هدفين، أحدهما في اللحظات الأخيرة، ليقود برنتفورد إلى فوز مفاجئ 2-1 على مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب الأرض في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، في آخر مباراة للفريقين قبل توقف طويل بسبب كأس العالم.

وتقدّم توني، الذي لم ينضم إلى تشكيلة إنجلترا في كأس العالم، بهدف للفريق الضيف بعد مرور 16 دقيقة بضربة رأس مستفيدا من تمريرة أخرى بالرأس من زميله المدافع بن مي، حيث أرسل كرة ساقطة من فوق الحارس إيدرسون إلى داخل الشباك.

وطالب سيتي بالحصول على ركلة جزاء بسبب لمسة يد قبل الاستراحة، لكنه أدرك بعدها التعادل بواسطة فيل فودن بتسديدة هائلة ليصل إلى هدفه الثامن في الدوري هذا الموسم.

ورغم ضغط فريق المدرب بيب غوارديولا وصناعة أكثر من فرصة خطيرة، فقد نجح توني في تسجيل هدف الفوز القاتل من هجمة مرتدة في الوقت بدل الضائع.

وتجمد رصيد سيتي عند 32 نقطة من 14 مباراة، ويحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر الذي خاض 13 مباراة وسيلعب أمام ولفرهامبتون واندرارز اليوم أيضا. ولدى برنتفورد 19 نقطة في المركز العاشر.