منتخب الكاميرون يسعى إلى تخطي الدور الأول في مونديال قطر 2022 (فيديو)

يسعى منتخب الكاميرون “الأسود” لتجاوز دور المجموعات والوصول إلى الأدوار التالية.

وتلعب الكاميرون ضمن المجموعة السابعة التي تضم كذلك منتخب البرازيل (راقصي السامبا) وصربيا وسويسرا.

وتستهل الكاميرون مبارياتها في الدور الأول بمواجهة سويسرا، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وبعد 4 أيام تواجه صربيا، ويأتي لقاء الكاميرون والبرازيل في 2 ديسمبر/كانون الثاني المقبل.

المزيد من المعلومات عن منتخب الأسود في تقرير الزميل أحمد سعد: