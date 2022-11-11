ماني ضمن تشكيلة السنغال في مونديال قطر (فيديو)

انضم المهاجم ساديو ماني إلى تشكيلة منتخب السنغال التي ستخوض نهائيات كأس العالم 2022 في قطر هذا العام، رغم مخاوف تتعلق بلياقته البدنية بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة لفريقه بايرن ميونيخ في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وأصيب ماني (30 عاما) الذي لعب دورا محوريا في فوز منتخب بلاده بكأس الأمم الأفريقية وتأهله لنهائيات كأس العالم، في الساق اليمنى خلال فوز النادي البافاري في الدوري المحلي 6-1 على فيردر بريمن، ومن ثم فسيغيب عن مواجهة فريقه المقبلة مع شالكه مطلع الأسبوع المقبل.

لكن المدرب أليو سيسي ضم نجم الفريق المميز إلى التشكيلة المكونة من 26 لاعبا التي أعلن عنها في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة.

وجاءت قائمة منتخب السنغال كالتالي:

حراسة المرمى:

إدوارد ميندي، تشلسي الإنجليزي.

ألفريد غوميس، رين الفرنسي.

سيني ديانغ، كوينز بارك رينجرز الإنجليزي.

خط الدفاع:

كاليدو كوليبالي، تشلسي الإنجليزي.

عبده ديالو، باريس سان جيرمان الفرنسي.

يوسف سابالي، ريال بيتيس الإسباني.

فودي بالو توريه، ميلان الإيطالي”.

بابي أبو سيسي، أولمبياكوس اليوناني.

إسماعيل جاكوبس، موناكو الفرنسي.

فورموز ميندي، مورويرك النمساوي.

خط الوسط:

إدريسا غانا غاي، إيفرتون الإنجليزي.

شيخو كوياتي، نوتنغهام فورست الإنجليزي.

نامباليس ميندي، ليستر سيتي الإنجليزي.

كريبين دياتا، موناكو الفرنسي.

بابي غاي، مارسيليا الفرنسي.

بابي ماتار سار، توتنهام الإنجليزي.

باثي سيس، رايو فاليكانو الإسباني.

مصطفى نيم، بافوس القبرصي.

لوم نداي، ريدينج الإنجليزي.

خط الهجوم:

ساديو ماني، بايرن ميونيخ الألماني.

إسماعيلا سار، واتفورد الإنجليزي.

بولاي ديا، ساليرنتينا الإيطالي.

بامبا ديانغ، مارسيليا الفرنسي.

فامارا دييدهيو، ألانيا سبور التركي.

نيكولاس جاكسون، فياريال الإسباني.

إليمان نداي، شيفيليد يونايتد الإنجليزي.

ويخوض منتخب السنغال نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، ويأمل تكرار إنجاز مونديال 2002 في كوريا واليابان عندما نجح في التأهل إلى ربع النهائي، خاصة أنه يضم كتيبة كبيرة من النجوم على رأسهم ساديو ماني وإسماعيلا صار والحارس إدوارد ميندي.

وتتنافس السنغال ضمن المجموعة الأولى التي تضم قطر والإكوادور وهولندا.