سواريز وكافاني على رأس قائمة منتخب أوروغواي لكأس العالم 2022

جاء المهاجمان المخضرمان لويس سواريز وإدينسون كافاني على رأس القائمة النهائية لمنتخب أوروغواي المشارك في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، التي أُعلن عنها مساء الخميس.

وستكون هذه المشاركة في نهائيات كأس العالم هي الرابعة على التوالي لسواريز وكافاني.

وكانت الشكوك قد حامت حول إمكانية مشاركة كافاني (35 عاما) بسبب إصابة في الكاحل لم تسمح له باللعب طوال 90 دقيقة إلا في مباراة واحدة هذا الموسم بالدوري الإسباني مع فالنسيا.

وبعد تلك المباراة، خرج كافاني بعد 18 دقيقة فقط من بداية مباراة فالنسيا أمام برشلونة في 29 أكتوبر/تشرين الأول، ولم يشارك في مباراة بعدها.

أما سواريز (35 عاما) فقد شارك في مباراتي منتخب أوروغواي الوديتين في سبتمبر/أيلول وصنع هدفا في المباراة التي انتهت بالفوز على كندا 2-صفر، ليظهر أنه يتمتع بالمستويات المطلوبة قبل المونديال، علما بأنه يلعب حاليا لفريق ناسيونال الأوروغويّ.

ويحظى منتخب أوروغواي بمزيج قوي من الخبرة والشباب. وقد ضمت القائمة فيديريكو فالفيردي (24 عاما) المتألق في صفوف ريال مدريد الإسباني.

ويأتي كافاني وفالفيردي ضمن قائمة من لاعبي الدوري الإسباني الذين ضمتهم قائمة أوروغواي، حيث تشمل القائمة أيضا لاعبي قلب الدفاع رونالد أراوخو، من برشلونة، وخوسيه خيمينيز من أتلتيكو مدريد.

وضمت القائمة من الدوري الإنجليزي الممتاز، داروين نونيز لاعب ليفربول ورودريغو بنتاكور لاعب توتنهام وفاكوندو بيليستري لاعب مانشستر يونايتد.

ومن الدوري الإيطالي، ضمت القائمة ماتياس أوليفيرا لاعب نابولي وماتياس فينا لاعب روما وماتياس فيسينو لاعب لاتسيو.

وسيستهل منتخب أوروغواي مشواره في المونديال بمواجهة منتخب كوريا الجنوبية يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني، ثم يواجه نظيره البرتغالي يوم 28 من الشهر نفسه. ويلتقي نظيره الغاني في الثاني من ديسمبر/كانون الأول.