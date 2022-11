ديباي المصاب والصاعد سيمونز في تشكيلة هولندا لكأس العالم (فيديو)

ضم لويس فان غال مدرب منتخب هولندا كلا من ممفيس ديباي مهاجم برشلونة المصاب والصاعد تشافي سيمونز الذي لم يخض أي مباراة دولية، إلى القائمة الجديدة للمنتخب المكونة من 26 لاعبا استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، في حين استبعد الحارس المخضرم يسبر سيليسن.

ولم يلعب ديباي منذ خروجه مصابا خلال مباراة هولندا وبولندا في دوري الأمم الأوربية في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، وشارك في أقل من 150 دقيقة مع برشلونة هذا الموسم.

وقال فان غال إن هداف فريقه سيحظى بمكان في التشكيلة إذا كانت أمامه فرصة للعب أثناء البطولة.

