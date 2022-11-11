ديباي المصاب والصاعد سيمونز في تشكيلة هولندا لكأس العالم (فيديو)

ضم لويس فان غال مدرب منتخب هولندا كلا من ممفيس ديباي مهاجم برشلونة المصاب والصاعد تشافي سيمونز الذي لم يخض أي مباراة دولية، إلى القائمة الجديدة للمنتخب المكونة من 26 لاعبا استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، في حين استبعد الحارس المخضرم يسبر سيليسن.

ولم يلعب ديباي منذ خروجه مصابا خلال مباراة هولندا وبولندا في دوري الأمم الأوربية في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، وشارك في أقل من 150 دقيقة مع برشلونة هذا الموسم.

وقال فان غال إن هداف فريقه سيحظى بمكان في التشكيلة إذا كانت أمامه فرصة للعب أثناء البطولة.

وترك تشافي سيمونز البالغ عمره 19 عاما انطباعا قويا منذ رحيله عن باريس سان جيرمان وانضمامه إلى إيندهوفن في الصيف الماضي بعدما سجل 8 أهداف في 13 مباراة في الدوري المحلي.

وأحدث فان غال مفاجأة في حراسة المرمى بعدما استبعد سيليسن البالغ عمره 33 عاما، الذي انتقل من فالنسيا إلى ناديه القديم نيميخن على أمل إحياء مسيرته الدولية.

وجاءت قائمة منتخب هولندا الجديدة على النحو التالي:

حراسة المرمى

جاستن بيلو (فينورد الهولندي).

أندريس نوبيرت (هيرنفين الهولندي).

ريمكو باسفير (أياكس أمستردام الهولندي).

خط الدفاع

نيثن آكي (مانشستر سيتي الإنجليزي).

دالي بليند (أياكس الهولندي).

يورن تيمبر (أياكس الهولندي).

فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنجليزي).

ستيفان دي فري (إنتر ميلان الإيطالي).

دينزل دمفريس (إنتر ميلان الإيطالي).

يريمي فريمبونغ (باير ليفركوزن الألماني).

ماتيس دي ليخت (بايرن ميونيخ الألماني).

تايرل مالاسيا (مانشستر يونايتد الإنجليزي).

خط الوسط:

ستيفن برغهاوس (أياكس الهولندي).

دافي كلاسن (أياكس الهولندي).

كينيث تايلور (أياكس الهولندي).

فرينكي دي يونغ (برشلونة الإسباني).

مارتن دي رون (أتلانتا الإيطالي).

تون كوبمينرس (أتلانتا الإيطالي).

تشافي سيمونز (إيندهوفن الهولندي).

خط الهجوم:

ستيفن برغفاين (أياكس الهولندي).

ممفيس ديباي (برشلونة الإسباني).

كودي جاكبو (إيندهوفن الهولندي).

لوك دي يونغ (إيندهوفن الهولندي).

فينشنت يانسن (رويال أنتويرب البلجيكي).

نوا لانغ (كلوب بروج البلجيكي).

فاوت فيغهورست (بشيكتاش).

وتتنافس هولندا ضمن المجموعة الأولى بالمونديال، التي تضم قطر والإكوادور والسنغال.