جولة للجزيرة مباشر على كورنيش الدوحة قبل انطلاق كأس العالم 2022 (فيديو)

رصدت عدسة الجزيرة مباشر الأجواء الاحتفالية في كورنيش العاصمة القطرية الدوحة قبل أيام من انطلاق البطولة الأكبر في عالم كرة القدم.

ويشهد كورنيش الدوحة إقبالًا جماهيريًا متزايدًا بالتزامن مع اقتراب بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تنطلق خلال المدة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبليْن.

وأبدى عدد من الجماهير حماسهم الشديد تجاه منتخب الأرجنتين، في حين عبّر بعض المشجعين العرب عن أملهم في وصول منتخب عربي أو أكثر للأدوار المتقدمة في أكثر البطولات الرياضية شعبية.





ويقع منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة، مع منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا، وتبدأ أول مباريات المجموعة بلقاء المنتخبين الأرجنتيني والسعودي، في 22 نوفمبر الجاري.

ويستهل المنتخب القطري (العنابي) -ممثل البلد المضيف- مسيرته في البطولة بمواجهة المنتخب الإكوادوري الذي قدم عروضًا رائعة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للبطولة، وحجز مقعده في المونديال عن جدارة.

وبدأ توافد جماهير النسخة الحالية من كأس العالم على دولة قطر منذ الأول من الشهر الجاري.