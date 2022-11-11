إنريكي يعلن تشكيلة منتخب إسبانيا لكأس العالم 2022 (فيديو)

أعلن لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا، اليوم الجمعة، عن تشكيلة الفريق التي ستشارك في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وضمت التشكيلة 26 لاعبا. وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى:

أوناي سيمون (أتلتيك بلباو الإسباني).

روبرت سانشيز (برايتون الإنجليزي).

ديفيد رايا (برينتفورد الإنجليزي).

خط الدفاع:

سيزار أزبليكويتا (تشلسي الإنجليزي).

داني كارباخال (ريال مدريد الإسباني).

إيريك غارسيا (برشلونة الإسباني).

هوغو جيامون (فالنسيا الإسباني).

باو توريس (فياريال الإسباني).

إيمريك لابورت (مانشستر سيتي الإنجليزي).

جوردي ألبا (برشلونة الإسباني).

خوسيه غايا (فالنسيا الإسباني).

خط الوسط:

سيرجيو بوسكيتس (برشلونة الإسباني).

رودري (مانشستر سيتي الإنجليزي).

غافي (برشلونة الإسباني).

كارلوس سولير (باريس سان جيرمان الفرنسي).

ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد الإسباني).

بيدري (برشلونة الإسباني).

كوكي (أتلتيكو مدريد الإسباني).

خط الهجوم:

فيران توريس (برشلونة الإسباني).

نيكو وليامز (أتلتيك بلباو الإسباني).

يريمي بينو (فياريال الإسباني).

ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد الإسباني).

ماركو أسينسيو (ريال مدريد الإسباني).

بابلو سارابيا (باريس سان جيرمان الفرنسي).

داني أولمو (لايبزيغ الألماني).

أنسو فاتي (برشلونة الإسباني).

ويأمل المنتخب الإسباني تكرار إنجاز عام 2010 عندما توّج باللقب للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه، حيث يواجه المدرب لويس إنريكي تحديًا كبيرًا لانتزاع صدارة المجموعة الخامسة.

وسيلعب المنتخب الإسباني مباراته الأولى ضد كوستاريكا يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب الثمامة، قبل أن يضرب موعدًا مع ألمانيا في المباراة الثانية على ملعب البيت يوم 27 من الشهر نفسه.

ويختتم المنتخب الملقب “الماتادور” مباريات دور المجموعات بمواجهة اليابان في الأول من ديسمبر/كانون الأول القادم على ملعب خليفة الدولي.

يذكر أن مشاركات منتخب إسبانيا في البطولات القارية والعالمية كانت خجولة جدًّا، باستثناء أمم أوربا 1964 و1984.