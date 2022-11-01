ندد بالحملات “المشبوهة” ضد البطولة.. الرئيس الجزائري: فخورون بتنظيم قطر كأس العالم

ندد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالحملات “المشبوهة” التي تستهدف دولة قطر مع قرب انطلاق كأس العالم 2022، وقال إن بلاده ستقف إلى جانب الدوحة بالمرصاد لدحر أصحابها ومروّجيها.

وقال في حوار مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) الثلاثاء “أنا على يقين بأن هذه المنافسة العالمية التي تنظمها قطر ستبقى محفورة في تاريخ بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأن قطر ستفاجئ العالم بمستوى التنظيم المحكم في كل المجالات، لا سيما الملاعب والمرافق الفريدة من نوعها”، معربًا عن دعم الجزائر الدائم والكامل لدولة قطر في هذه المنافسة.

وجدد تبون التهاني لقطر “على تنظيمها كأس العالم 2022، التي يريدها سمو الأمير أن تكون مكسبًا للأمة العربية، فلأول مرة في التاريخ ستُنظَّم منافسة بهذا الحجم العالمي في دولة عربية شقيقة، وكل الفضل يعود إلى القيادة القطرية والشعب القطري، وكلي فخر بهذا الإنجاز الذي يجب أن يحظى بدعم كامل من الأمة العربية”.

وواجهت قطر منذ حصولها على حق استضافة البطولة عام 2010 سيلًا من الانتقادات تنوعت وفق كل مرحلة، فقد وُجّهت اتهامات في البداية إلى مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم بالفساد والسماح لقطر بشراء حق استضافة كأس العالم، وهي ما لم يتم إثباته.

وبعد فشل الحملة الأولى، عادت منظمات غربية لحقوق الإنسان لتركز على ملفات معاملة العمال الأجانب الذين شاركوا في بناء المنشآت الرياضية الضخمة التي ستستضيف البطولة، بينما انتقد البعض سجل قطر في مجال حقوق المرأة، وكذلك حقوق المثليين جنسيًّا.

الرئيس الجزائري في حوار مع #وكالة_الأنباء_القطرية:

كلنا فخر بتنظيم #قطر بطولة #كأس_العالم التي يريدها سمو الأمير أن تكون مكسبا للأمة العربية.. ونحن على يقين أنها ستبقى محفورة في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم #قنا #الجزائر #قطر2022#القمة_العربية #الجامعة_العربية pic.twitter.com/8W6wB66R0u — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 1, 2022

وقبل أيام، قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن بلاده تعرضت منذ أن نالت شرف استضافة كأس العالم لحملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف، وإنها تعاملت مع الأمر في البداية بحسن نية، بل رأت “أن بعض النقد إيجابي ومفيد”.

وأضاف “ولكن ما لبث أن تبيّن لنا أن الحملة تتواصل وتتسع وتتضمن افتراءات وازدواجية معايير حتى بلغت من الضراوة مبلغًا جعل العديد يتساءلون للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقية من وراء هذه الحملة”.

وأكد أمير قطر أن كأس العالم الذي ستستضيفه البلاد في الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول “حدث تاريخي ومناسبة إنسانية كبرى”.