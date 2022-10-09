ثنائية ساكا تقود أرسنال للفوز على ليفربول وتصدر الدوري الإنجليزي (فيديو)

فاز أرسنال على ضيفه ليفربول 3-2 في أبرز مباريات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.

وأشعل غابرييل مارتينلي أجواء ملعب الإمارات مُبكرًا بهدف أحرزه عند الدقيقة الأولى مستثمرًا تمريرة رائعة من النرويجي مارتين أوديغارد ضربت دفاع “الريدز” ووصلت إلى البرازيلي ليضعها ببراعة داخل الشباك.

رد ليفربول جاء بمحاولات عدة أسفرت إحداها عن هدف التعديل في الدقيقة 32 إثر جملة من التمريرات أنهاها الكولومبي لويس دياز بكرة عرضية استقبلها الأوروغوياني داروين نونيز بباطن قدمه وحولها في مرمى “الغانرز”.

وبينما كان الشوط الأول يدخل لحظاته الأخيرة استعاد أرسنال التقدم بهدف ثان سجله بوكايو ساكا بعد مجهود فردي مميز من مارتينلي الذي انطلق بهجمة مرتدة وتجاوز دفاع الضيوف قبل أن يمرر إلى زميله الموجود دون رقابة أمام مرمى الخصم.

في الشوط الثاني عاد ليفربول للبحث عن التعديل وتحقق له ذلك مع حلول الدقيقة 53 من كرة أرسلها البرتغالي دييغو جوتا إلى روبيرتو فيرمينو ليُسكنها الشباك بتصويبة استقرت في الجهة البعيدة عن متناول الحارس.

رغبة أرسنال في مواصلة الانتصارات واستعادة الصدارة من مانشستر سيتي، جعلت الفريق يضغط ويتحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 76 ترجمها ساكا إلى هدف ثالث في مرمى أليسون بيكر.

وبات في رصيد أرسنال 24 يحتل بها قمة الترتيب، بينما توقف رصيد ليفربول عند 10 نقاط أبقته بالمركز العاشر.