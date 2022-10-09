برأسية لميليتاو.. ريال مدريد يهزم خيتافي ويستعيد صدارة الدوري الإسباني مؤقتا (فيديو)

استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني مؤقتا بعدما فاز على مضيفه خيتافي 1- صفر، السبت، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من المسابقة.

وسجل البرازيلي إيدير ميليتاو هدف المباراة الوحيد للريال في الدقيقة الثالثة، عندما قابل كرة من ضربة ركنية نفذها لوكا مودريتش، ليضعها بضربة رأس في الشباك مسجلا هدف الريال الوحيد.

وسجل رودريجو هدفا ثانيا لريال مدريد في الدقيقة 57، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 22 نقطة في صدارة المسابقة بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة الذي يلعب الأحد مع ضيفه سيلتا فيجو.

أما خيتافي فتجمد رصيده عند سبع نقاط يحتل بها المركز 16 وبفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.