هالاند يسجل ويقود سيتي إلى الفوز برباعية على ساوثهامبتون وتصدّر الدوري الإنجليزي (فيديو)

سجّل إرلينغ هالاند في المباراة العاشرة على التوالي بجميع المسابقات، ليقود مانشستر سيتي إلى الفوز 4-صفر على ضيفه ساوثهامبتون وتصدّر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

وكان المهاجم النرويجي قد عانى من مباراة صعبة بمعاييره الاستثنائية، لكنه استطاع هز الشباك في الدقيقة 65 لتصبح النتيجة 4-صفر بعد هدفين في الشوط الأول من غواو كانسيلو وفيل فودن بالإضافة إلى هدف بعد الاستراحة من رياض محرز.

وانتقل سيتي بهذا الفوز إلى القمة برصيد 23 نقطة من 9 مباريات، متقدمًا بنقطتين على أرسنال الذي يمكنه استعادة الصدارة إذا فاز على ضيفه ليفربول، غدًا الأحد.

ويأتي ساوثهامبتون في المركز 16 برصيد 7 نقاط بعد خسارته للمرة الرابعة على التوالي في الدوري، مما زاد الضغط على المدرب رالف هازنهوتل.

ودخل هالاند المباراة في حالة توهج بعد أن سجّل ثلاثية في الفوز 6-3 على مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي، كما أحرز هدفين في الفوز 5-صفر على كوبنهاجن بدوري أبطال أوربا في منتصف الأسبوع.

ومع ذلك، لم يكن هالاند محظوظًا في التسجيل خلال الشوط الأول، وسدد كرة اصطدمت بالقائم وشاهدها تتحرك خارج المرمى.

ووجّه هالاند -في وقت لاحق- تسديدة بعيدة وأخطأ في ضربة رأس بالشوط الثاني، لكنه نجح أخيرًا في هز الشباك بعدما قابل كرة عرضية من كانسيلو من الجانب الأيسر وسدد بشكل مباشر من لمسة واحدة ليصل إلى هدفه الـ15 بالدوري، كما أنه هدفه الـ20 في كل المسابقات هذا الموسم.