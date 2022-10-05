هدف شالهان أوغلو يمنح إنتر الفوز على برشلونة في دوري الأبطال (فيديو)

فاز فريق إنتر ميلان الإيطالي على ضيفه برشلونة الإسباني 1-صفر في المباراة التي جمعتهما، الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بدوري أبطال أوربا لكرة القدم.

ويدين إنتر ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعبه التركي هاكان تشالهان أوغلو الذي سجل هدف المباراة الوحيد من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وشهدت الدقيقة 29 تسجيل الإنتر لهدف ألغاه الحكم، عندما استلم خواكين كوريا كرة خلف مدافعي برشلونة وسط الملعب وانطلق بالكرة وراوغ الحارس تير شتيغن قبل أن يضع الكرة إلى داخل المرمى. ولكن الحكم ألغى الهدف بداع تسلل كوريا.

وسجل برشلونة هدفا ألغاه الحكم في الدقيقة 67 عندما مرر عثمان ديمبلي كرة عرضية حاول أونانا حارس الإنتر إبعادها بقبضته لكنه فشل لتصل إلى بيدري الذي سددها في المرمى.

ولكن الحكم ألغى الهدف بعدما عاد لتقنية حكم الفيديو المساعد والتي أوضحت أن الكرة لمست يد أنسوماني فاتي، لاعب برشلونة.

بهذا الفوز يرفع الإنتر رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني في المجموعة بفارق ثلاث نقاط خلف بايرن ميونخ، الذي فاز على فيكتوريا بلزن بخماسية نظيفة، فيما توقف رصيد برشلونة عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.