ليفربول يفوز 2-صفر على رينجرز في دوري أبطال أوربا (فيديو)

فاز ليفربول الإنجليزي 2-صفر على ضيفه رينجرز الاسكتلندي في المباراة التي جرت بينهما، الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدوري أبطال أوربا لكرة القدم.

وتقدّم ترينت ألكسندر أرنولد بهدف مبكر لليفربول في الدقيقة السابعة من ضربة حرة مباشرة سددها بقوة في شباك رينجرز.

وأضاف المصري الدولي محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 53 من ضربة جزاء احتُسبت لفريقه بعد عرقلة لويس دياز.

ورفع الفوز رصيد ليفربول -حامل لقب البطولة ست مرات- إلى ست نقاط في المركز الثاني، متأخرًا بثلاث نقاط عن نابولي المتصدر والذي سحق مضيفه أياكس أمستردام 6-1.

ويتذيل رينجرز -الذي لم يشكل خطورة على مرمى ليفربول وأحبط جماهيره التي سافرت لتشجيع الفريق- الترتيب دون رصيد.

ويحتل أياكس المركز الثالث في المجموعة بثلاث نقاط من فوز وحيد وهزيمتين.