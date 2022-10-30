خدمة لمشجعي المونديال.. قطر تدشن أول مركز للخدمات القنصلية في تاريخ كأس العالم

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، اليوم الأحد، افتتاح أول مركز دولي للخدمات القنصلية لدعم المشجعين القادمين من أنحاء العالم لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم، التي تنطلق في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأنشئ المركز في العاصمة الدوحة بتعاون بين اللجنة العليا -المسؤولة عن البنى التحتية للبطولة- وعدد من الشركاء، بينهم وزارتا الخارجية والداخلية وهيئات حكومية أخرى، والعشرات من السفارات والقنصليات المعتمدة لدى دولة قطر.

وحضر مراسم افتتاح المركز، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير خارجية قطر.

ويقع المركز في القاعة (4) بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ويستقبل يوميًا الجمهور من 10 صباحًا إلى 10 مساءً، إذ يضم ممثلين عن أكثر من 40 سفارة وقنصلية، هي سفارات الدول المشاركة في البطولة وعددها 31 دولة، فضلًا عن الدول التي سجلت أعلى مشتريات لتذاكر المباريات.

اللجنة العليا تفتتح أول مركز دولي للخدمات القنصلية في تاريخ كأس العالم لدعم زوار #قطر2022، بحضور سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ويستقبل المركز الزوار بداية من الثلاثاء المقبل. للمزيد:https://t.co/DdRdoikNmS pic.twitter.com/EVURjLVVip — SC News (@roadto2022news) October 30, 2022

وقال حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: نفخر بافتتاح أول مركز دولي للخدمات القنصلية في تاريخ بطولات كأس العالم (منذ بطولة أورغواي عام 1930).

وأضاف أن هذه هي النسخة الأولى من المونديال التي تشهد إتاحة مركز من هذا النوع لخدمة الجمهور القادم من جميع أنحاء العالم لحضور فعاليات البطولة.

ويتيح المركز للسفارات موقعًا مركزيًا يسهل الوصول إليه بهدف معالجة المشكلات القنصلية التي تواجه مشجعي بلدانها عبر قنوات التواصل المباشر مع جهات معنية عدة في قطر.

وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن المبيعات قاربت 3 ملايين تذكرة في مونديال قطر، وهي البطولة الأولى التي تقام في العالم العربي والشرق الأوسط.

وتصدّر قائمة الأكثر حصولًا على تذاكر كأس العالم المشجعون من قطر، والولايات المتحدة، وإنجلترا، والسعودية، والمكسيك، والإمارات، وفرنسا، والأرجنتين، والبرازيل، وألمانيا، لحضور مباريات البطولة، التي تجمع بين مشجعي المنطقة وعشاق الكرة من جميع أنحاء العالم، في استادات متقاربة وبنية تحتية عالمية المستوى.